Un instituto ganado a pulso por todos

nnn El IES de Chapela celebra sus bodas de plata con toda una serie de actos que recordarán la construcción del centro gracias a la lucha de los vecinos de la parroquia, que llegaron a cortar el tráfico y movilizarse durante más de un mes en Santiago para lograr que fuera llevado a cabo por parte de la Consellería de Educación. Los actos comenzarán el martes día 11 en el auditorio del Piñeiral do Crego con una charla en la que intervendrán profesores, alumnado, y representantes de los padres del centro, seguidas de una proyección de imágenes que intentará resumir de alguna manera a trayectoria del IES durante estos 25 años. El acto, de entrada libre, contará con la presencia del alcalde de Redondela, Javier Bas.

Por otra parte, el sábado 15 habrá un gran almuerzo popular con pulpo, tortilla, empanadas y bebida y la música del grupo Os Beretes. Será a partir de las 13.30 en el recinto del IES Chapela. El precio para asistir a la comida es de 5 euros. Con el objeto de facilitar la organización del evento, las entradas para lo mismo se van a poder retirar en el despacho de Dirección durante los recreos hasta el 11 de octubre. Esta es una celebración abierta a todos, alumnado, profesorado, personal no docente, padres y vecinos de Chapela, que, según recordaba la vicedirectora, Carolina Pedrido”hicieron del IES Chapela lo que es, una obra en común”.

La historia de centro comienza a forjarse en junio de 1990, cuando los vecinos de la parroquia deciden movilizarse con cortes de tráfico en el Alto de la Encarnación para reivindicar un instituto. Hasta ese momento, los estudiantes de Chapela debían trasladarse hasta Redondela y Vigo para continuar sus estudios, encontrándose dispersos por diferentes colegios. Tanto el Ayuntamiento, gobernado en aquel momento por Xaime Rei, como la Consellería de Educación aducían no contar con terrenos para resolver el problema.

Las movilizaciones llegaron a la Consellería en Santiago. Los vecinos pedían no sólo la creación de un centro de Bachillerato, sino que éste incluyese Formación Profesional. Un mes después del inicio de las protestas vecinales, la Consellería propone la posibilidad de ubicar provisionalmente las instalación en los bajos del pabellón polideportivo, mientras se inicia la construcción del nuevo centro. La propuesta es aceptada y el 8 de octubre de 1990 comienzan a funcionar las primeras aulas de 1º y 2º BUP como extensión del IES Mendiño de Redondela.

En marzo de 1991 se inicia la construcción del edificio que empieza su actividad el 14 de octubre con 400 alumnos y alumnas y 27 profesores. El alumnado, además de Chapela, procede también del ayuntamiento de Vigo, y cursa los estudios de BUP y COU.

El centro sigue creciendo y los problemas también en forma de falta de personas y material. En el curso 94-95 la situación explota y dimite la dirección por las carencias económicas y materiales. Por su parte, los vecinos de Chapela apoyan las reivindicaciones con más movilizaciones. Una larga lucha que ha tenido como recompensa que el instututo cuenta en la actualidad con 800 alumnos y una plantilla de casi 70 profesores así como 8 miembros no docentes.

Para la dirección del centro “todos estos esfuerzos compartidos durante 25 años tienen que ser celebrados y recordados”, por lo que han puesto en marcha en marcha una exposición de las camisetas del Maratón de las Letras que se celebra desde hace 20 años, otra de la revista escolar o Berete o la restauración del grafitti de la entrada del instituto que representa a Rosalía de Castro. n