Inician los trabajos del Plan Rector del Monte Aloia

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, inició los trabajos para la redacción del Plan Rector de Usos y Gestión del Parque Natural de Monte Aloia, según publica el Diario Oficial de Galicia con el contrato para el servicio de asesoramiento y apoyo en la redacción del plan de este parque, así como de Baixa Limia Serra do Jures, O Invernadeiro, Serra da Enciña da Lastra y Complexo Dunar de Corrubedo y A Lagoas de Carregal e Vixán, por un importe global de 240.000 euros.

Tal y como se recoge en el pliego de contratación, el plazo tendrá una duración máxima de 12 meses, desde su adjudicación, y el plazo para la presentación de ofertas a este contrato -financiado al 80% con fondos Feder- es de 15 días a contabilizar desde el día siguiente a su publicación en el DOG.

Los planes rectores de uso y gestión desarrollan las prescripcións emanadas del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de cada parque y delimitarán las previsiones de actuaciones de la administración en su ámbito de aplicación, y en particular la investigación, el uso público y la conservación, protección y mejora de los valores naturales.

En el caso de Monte Aloia está situado en el límite sur de la Serra do Galiñeiro. La atalaya del Monte Aloia presenta como uno de sus principales atractivos las vistas panorámicas de los valles de los ríos Miño y Louro. El punto más elevado está en alto de San Xiao (664 m). Fue el primer Parque Natural de Galicia, declarado en enero de 1979, aunque con sus 746 hectáreas, es el más pequeño de los seis que hay en la comunidad.

Dispone de una extensa red de caminos, varios miradores y multitud de merenderos para disfrutar de la naturaleza al lado de la "raya húmeda" con la vecina Portugal. El futuro PRUX determinará los programas que hagan compatible la protección de los espacios protegidos con el uso público y que se desarrollarán en colaboración con otros departamentos administrativos de la Xunta. Se indicarán las medidas necesarias para el mantenimiento del paisaje y de conservación de hábitats y especies y los usos públicos y actividades culturales, así como aquellas actividades científicas y monitoraje para la elaboración de estudios específicos.

Desde la Xunta se reconoce que el Parque Natural de Monte Aloia tiene una gran potencialidad como destino turístico, que debe ser compatible la conservación del medio natural que ofrece este espacio, lo que hace necesaria la colaboración entre los diversos agentes.