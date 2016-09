Los incendios obligaron a cortar el agua en As Neves

nnn Las primeras lluvias -aunque pocas- han perjudicado seriamente a los vecinos de As Neves. Las cenizas de los incendios depositadas sobre el río son un auténtico problema y desde el Concello, quieren evitar que se contaminen los depósitos de agua potable. El alcalde, Xosé Manuel Rodríguez Méndez lanza mensajes a diario para informar a los nevenses y ayer, a última hora estaba esperanzado en que a partir de mañana (por hoy), "empezaremos a recibir datos definitivos de las analíticas para ver se é posible recuperar o servizo".

No se recomienda beber agua del grifo, y de momento, tres camiones cisterna surten a diario de agua potalble el depósito principal de A Caíña. Y mientras las analíticas no digan lo contrario y se restablezca la normalidad, se mantienen los horarios de corte de suministro: de 23:00 a 06:30 horas; de 09:00 a 12:00h, y de 15:30 a 19:30. Comercios y hosteleros sufren estos cortes, y para paliar un poco el problema de falta de suministro, cerca de la iglesia se ha instalado un depósito de agua 'no potable' para uso doméstico (solo para fregar). "Sabemos das incomodidades que esto supón aos veciños pero estamos a traballar tentando de minimizalas", expresa el alcalde nevense. Algunos vecinos y propietarios de establecimientos hosteleros -en declaraciones a este diario ayer a última hora de la tarde-, barruntan que la cosa "va para largo", pero "nadie nos dice nada y esto es un auténtico caos", comentan.

A todo esto hay que sumar una 'rotura' en la red por acumulación de "porquería" en las tuberías, que afectó al barrio de la Estación. n