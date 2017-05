Un incendio en una granja de Tui se salda con docenas de pollos muertos

En concreto, el fuego ha calcinado por completo una de las estancias de la nave, provocando la muerte de docenas de pollos que se encontraban en su interior. Por el momento, se desconoce el número exacto de animales muertos.



Tal y como ha informado el CAE 112 Galicia, el fuego fue provocado por una deflagración, a consecuencia de una fuga de gas en una bombona de butano que alimentaba las lámparas de las instalaciones.



Una persona particular llamó al 112 a las 11,15 horas para alertar de la situación. Enseguida, desde el Centro de Atención a las Emergencias del 112 se informó a los Bomberos do Baixo Miño y a la Guardia Civil.



Los hechos también fueron puestos en conocimiento de Urgencias Médicas, aunque los efectivos sanitarios no tuvieron que intervenir.