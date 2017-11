Inauguradas las reformas en el campo de fútbol de Atios

n n n La alcaldesa de Porriño, Eva García y la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, acompañadas del diputado de Cooperación, David Regades, y el concejal de deportes, asistieron ayer en Atios, a la inauguración de las nuevas obras del Campo de Fútbol do Carballo. Instalación utilizada por la U.D. Atios y donde habitualmente entrenan más de 250 deportistas de equipos de todas las categorías.

Silva señaló la importancia de estas obras que “demostran o noso compromiso total co deporte, porque constrúe sociedades mellores onde nenas e nenos aprenden valores e porque neste século o deporte xa é unha revolución social". Con esta remodelación "pasamos dun campo en condicións deplorables a un espazo moi digno”, dijo Silva agradeciendo al Concello do Porriño “unha decisión máis que axeitada, que a min como presidenta me fai moi feliz”. La alcaldesa, agradeció a la presidenta la "empatía" con la que recibe este tipo de solicitudes."Estamos hablando de una infraestructura deportiva que era imprescindible mejorar y con fondos propios del Concello sería muy difícil", destacando que era un campo en muy malas condiciones, que causaba lesiones a los jugadores, y que por tanto, señaló,"es una obra fantástica y una inversión muy importante”.

La reforma del campo, que costó 100.000 euros, se realizó con cargo al Plan Concellos y fondos do PICEI.n