El IES A Sangriña incentiva con unas jornadas la investigación

n n n El IES A Sangriña celebrará el 7 y 8 de junio, entre las 10 y las 12 horas en el salón de actos del centro, las Xornadas de Medio Ambiente en las que se tratarán “A conservación do medio litoral” e “O reto do cambio climático”.

El primero de los mencionados días iniciará las actividades el alumnado de 4º de ESO que presentará las conclusiones de sus trabajos de investigación sobre las dunas de la playa de la Lamiña.

A continuación, Agustín Ferreira, fundador y miembro activo del Asociación Naturalista Baixo Miño (ANABAM), conocido por su constante participación en proyectos de conservación, estudio y divulgación de la biodiversidad de nuestra entorno, explicará los cambios que están afectando en los últimos años a las especies del estuario del Miño, disertando sobre “Biodiversidade do Baixo Miño, ameazada”.

Finalizará la jornada del día 7 el doctor en Biología, Emilio Fernández, profesor de Ecología en la Universidad de Vigo, con un largo historial de investigación, que comenzó en el Reino Unido y en los EEUU. Trabajó también en el CSIC y ocupó el cargo de director general de desarrollo sostenible en la Xunta de Galicia. Actualmente combina su labor docente con la dirección del Campus del Mar, Campus de Excelencia Internacional. Emilio Fernández hablará sobre “O océano do futuro: máis cálido, máis ácido, menos osixenado, máis desigual”.

El jueves, día 8 de junio, será el alumnado de 1º de Bachillerato el que inicie la jornada con la exposición de sus trabajos.

Seguirá la disertación de Benito Alonso da Costa con el título “A pesca artesá tradicional. Un modelo de aproveitamento sostible dos recursos naturais”. Benito Alonso, marinero jubilado y activista social y cultural, desarrolló su actividad profesional en la pesca oceánica y en el Miño y participó como miembro activo en la Cofradía de Pescadores de A Guarda. Mantiene de siempre una postura de defensa del aprovechamiento de los recursos marinos y de la pesca tradicional de manera sostenible.

Cerrará las jornadas Xavier Vázquez con la conferencia “O lobo, unha especie chave nos ecosistemas, situación e perspectiva en Galicia”. Xavier es biólogo, ornitólogo y consultor ambiental en España y América Latina. Es experto en consultoría sobre bioturismo, especialmente ornitológico. Publicó varios libros sobre aves de Galicia y León. Actualmente es vocal de ASCEL (Asociación para la conservación y estudio del lobo ibérico).

Las jornadas forman parte de las actividades coordinadas por el doctor Juan Hermida, profesor de Biología en el IES A Sangriña, dentro del proyecto de educación para la excelencia educativa, que se incluye en los Contratos-programa y que tiene como objetivo ofrecer al alumnado participante recursos y motivación para iniciarse en la investigación científica. n