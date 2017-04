Seis heridos en una colisión frontal en Redondela 

El accidente se produjo en el camino do Campiño, a la altura del número 48, sobre las 12.15 horas.

Tras recibir el aviso del servicio de Urgencias Médicas, el personal del 112 movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y el servicio de emergencias de Redondela.

A la misma hora se registró otro accidente en la carretera PO-481 a la altura del tanatorio de A Estrada, donde chocaron una furgoneta y un turismo.

El particular que dio la alarma indicó que el ocupante de uno de los vehículos implicados no estaba atrapado pero que no se podían abrir las puertas para evacuarlo.

Fueron movilizados Urgencias Médicas, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos del Deza y efectivos del GES de A Estrada, así como el servicio de mantenimiento de carreteras.