Guláns reubica el colegio electoral fuera del CEIP

nnn Se trata de que el proceso electoral del próximo 25 de septiembre, no interfiera en las clases al día siguiente de las elecciones, puesto que hasta la retirada de las urnas y las mesas de votación no se pueden utilizar las aulas. De ahí partió la iniciativa de la directora del centro escolar, el CEIP Feliciano Barrera de Guláns (Ponteareas), que fue apoyada tanto por la Asociación de Vecinos como por la Fundación Guláns, y aceptada por la Junta Electoral, que dio su autorización y conformidad para reubicar las urnas en el Centro Cultural del Parque de Avisoureira, de esta parroquia ponteareana.

Se trata de un edificio que está considerado como punto neurálgico de la actividad vecinal de la parroquia, y que se se utiliza como centro cultural. Es propiedad de la Fundación Guláns y además, lugar de celebración de reuniones sociales, vecinales y culturales así como un gran número de actividades de todo tipo. De ahí que, tras la petición de la directora del CEIP de Guláns, una asamblea fundacional aceptase la propuesta para ceder el auditorio como sede del Colegio Electoral no solo para los comicios gallegos del 25 de septiembre, "sino para todos los procesos electorales", contando siempre con el consentimiento de la asamblea vecinal.

La Junta Electoral, tras estudiar la iniciativa, ha aceptado el cambio y la nueva ubicación, y así se lo ha comunicado al Concello de Ponteareas para que este, a su vez, trasmita la decisión a la Fundación y Asociación de Vecinos. A tal fin, se editarán bandos para distribuir por el territorio de Guláns "y alertar a los electores del cambio para que, eue el domingo, 25 de septiembre, puedan ya ejercer su derecho al voto en el nuevo colegio electoral que se habilitará en el auditorio del Centro Cultural de la Fundación Guláns, en el parque de Avisoureira".

Este centro -indican desde la propia fundación-, dispone de todos los servicios que requiere la Junta Electoral para que sea sede del colecio electoral: estacionamiento, accesos a personas con discapacidad funcional y movilidad reducida, servicios sanitarios, y lugar espacioso para ubicar la mesa electoral y las taquillas correspondientes. Desde la Fundación "agradecemos que se hubiese aceptado la oferta de cesión de las instalaciones paras este fin".n