A Guarda vive una manga de agua en la zona del puerto

El puerto de A Guarda fue escenario ayer de un fenómeno meteorológico poco habitual, principalmente en aguas del Atlántico. Poco antes de las cuatro de la tarde, una manga de agua surgió de la superficie del agua y se elevó creando la característica forma de un pequeño tifón, como son conocidos en aguas del Pacífico y en el mar de China. El hecho de que esta localidad se encuentre a mar abierto hace que el mar se convierta en espectáculo cuando hay mal tiempo y bate contra los espigones, creando la ya famosa espuma que cubre casi todos los años la zona portuaria guardesa. En esta ocasión el fenómeno meteorológico tiene diferente origen. Suelen aparecer cerca de la costa y por lo general por la tarde, cuando el sol ha calentado la superficie del agua. La manga comienza a formarse precisamente en la superficie del mar, desde donde asciende una importante cantidad de agua que forma la espiral que sube y que puede resultar muy peligrosa, dada la velocidad que alcanza los vientos giratorios que la forman. La tromba no suele durar más de quince minutos que fueron todo un espectáculo para los vecinos de A Guarda.

Vientos de hasta 300 kilómetros

Las trombas o mangas de agua se han generalizado en los últimos años en zonas en las que antes no eran comunes. En Mallorca y el Levante ya se han registrado varios de estos fenómenos, cuya proliferación algunos achacan al calentamiento global y al cambio climático. Estos pequeños tifones que suelen tener un diámetro que no supera los tres metros están considerados como muy peligrosos. El motivo no es otro que la gran velocidad que alcanzan los vientos en su interior, que llegan a los 300 metros por hora. Por todo ellos, se recomienda no acercarse a estos fenómenos para hacer fotos e intentar evitarlos cuando se navega en las proximidades de la costa.