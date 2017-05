A Guarda, la villa donde el balonmano femenino es el deporte rey

"Es el hito más importante del balonmano gallego moderno", señaló el presidente de la Federación Gallega, José Luis Pérez Ouro, quien ve diferencias entre esta hazaña y la que logró en la temporada 1961-62 la Sociedad Hípica de Coruña, único club gallego que cuenta en sus vitrinas con un trofeo de campeón de España.



"Casi no tiene nada que ver, ahora el balonmano femenino es muchísimo más competitivo, esto es algo histórico", recalcó el presidente de la Federación Gallega de balonmano.



En A Guarda, una villa de la provincia de Pontevedra, limítrofe con Portugal, el balonmano femenino es el deporte rey. Cada fin de semana alrededor de 600 personas -la localidad ronda los 10.000 habitantes- abarrotan el pabellón de A Sagriña.



Balcones, escaparates de establecimientos comerciales, vehículos... Cualquier sitio ha sido bueno durante toda la semana para mostrar con orgullo los colores de su equipo.



Una expectación que dejó pequeño este sábado el aforo del pabellón de A Sangriña, donde el Guardés hizo hoy historia al proclamarse por primera vez campeón de la Liga Loterías femenina de balonmano, tras vencer por 27-20 al el KH-7 Granollers



A finales de la pasada temporada, después de caer en semifinales de la Copa de la Reina, el Atlético Guardés decidió no ofrecerle la renovación al técnico Manu Etayo, ayudante de Jorge Dueñas en la selección absoluta. El club alegó fin de ciclo.



Su presidente, José Manuel Silva, apostó por José Ignacio Prades. Su reto era luchar por el título. Llegaron la "guerrera" África Sempere y las argentinas Rosario Urban, Marisol Carratú y Luciana Mendoza.



La respuesta del equipo fue mayúscula. Prades y su ayudante, el exjugador de Asobal Abel González, convirtieron al Atlético Guardés en la alternativa a los dos "transatlánticos" de la Liga, el Super Amara Bera Bera y el Rocasa Gran Canaria Ace.



Su firme camino por el campeonato nacional llegó acompañado de la exitosa aventura por Europa, que finalizó en los cuartos de final de la Copa Challenge tras caer ante el H65 Hoors sueco.



Esa derrota no descentró al equipo gallego. A finales de abril igualó a puntos al Super Amara Bera Bera al frente de la clasificación, tras vencer a las donostiarras por 24-21 en A Sangriña.



Un refuerzo anímico para encarar la fase final de la Copa de la Reina en O Porriño, donde, otra vez, el conjunto gallego cayó eliminado en semifinales. Su verdugo, el Bera Bera. Adiós al sueño del doblete.



Pero a falta de dos jornadas, el Atlético Guardés asaltó el liderato. El Bera Bera, campeón los últimos cuatro años, perdió en su visita a la pista del Rocasa Gran Canaria Ace , quien semanas atrás ya le había ganado la final de la Copa de la Reina tras una épica remontada.



Las gallegas no fallaron ante el Mustang Elche, lo que permitió a las de José Antonio Prades llegar a la última jornada dependiendo de sí mismas para alzarse con el título liguero.



El Mecalia Atlético Guardés necesitaba tan sólo un punto para poder entonar el alirón, pero las pontevedresas no dieron pie a ninguna duda y se alzaron con su primer título de Liga, tras derrotar por 27-20 al KH-7 Granollers.