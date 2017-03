A Guarda se prepara para ensalzar a la reina del río Miño

nnnLa “Ruta do pincho da Lamprea do Miño” surgió en 2014 de la inquietud de los viveristas y pescadores de la lamprea de A Guarda para dar a conocer y promocionar es producto del Miño entre el público como un pincho a un precio asequible.

Muchos solo conciben la lamprea como el plato principal en una celebración especial por lo que esta ruta es una oportunidad para degustarla como un aperitivo que acompañe al vino y amigos. Además la ruta también facilita que prueben la lamprea aquellos interesados en conocer su sabor.

La “Ruta do pincho da lamprea do Miño” se celebrará durante cuatro fines de semana: 1, 2, 8 y 9 de abril, de 11.00 a 13.30 horas y de 19.00 a 20.30 horas a un precio único de 2 euros.

Paralelamente se organiza el Concurso del Mejor Pincho de Lamprea del Miño entre los restaurantes y bares adheridos. Los responsables de escoger el establecimiento con el mejor pincho serán los participantes puntuando cada pincho, y estos tendrán opción a entrar en un sorteo de regalos. Los 8 restaurantes y bares dispondrán de papeletas y urnas para facilitar la participación en la elección del Mejor Pincho de Lamprea del Miño 2017. La novedad fue dar a conocer la pesca de la lamprea a los escolares de A Guarda, y para ello desde la Concejalía de Turismo se organizó la actividad “Conocéis la lamprea?“ dirigida a alumnos de 6º de primaria, que durante una hora asistieron a una sesión explicativa. n