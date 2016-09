Gondomar rebaja el recibo del agua un 3,3% en 2017

n n n Los gondomareños pagarán menos por el agua que consumen en casa. El recibo del agua experimentará un descenso del 3,3% según anunció ayer el alcalde, Paco Ferreira al indicar que la medida responde al planteamiento inicial del gobierno local de rebajar las tasas municipales. El bipartito de Gondomar dictaminó favorablemente ayer en la comisión económica esta propuesta que se someterá a aprobación plenaria en la sesión ordinaria de octubre.

Por otra parte, según explicó el regidor, la tasa por la recogida de basura no experimentará ninguna modificación. La ordenanza fiscal mantiene la misma tasa para 2017, quedando en 55 euros por domicilio. La comisión decidió, sin embargo, anular la exención, hasta ahora contemplada, de no cobrar el recibo a los domicilios que tengan un contenedor a más de 150 metros. "Esta medida es injusta, porque todos lo vecinos son iguales y por lo tanto están igualmente obligados a pagar la basura", señaló el regidor.

En todo caso, en los lugares que sea necesario, la concesionaria de la recogida tendrá que reponer o colocar nuevos contenedores donde sea necesario. Asimismo el alcalde someterá a aprobación plenaria una nueva ordenanza que regulará el uso de contenedores, con sanciones para quienes depositen la basura fuera de horario o abandonen escombros o realicen vertidos incontrolados en lugares donde no está permitido. "Hemos encontrado desde colchones hasta coches abandonados,en algún punto ya limpio, explicó el regidor.n