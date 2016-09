Gondomar pide consenso para el nuevo avance del PXOM

nnn Colectivos vecinales y sociales de Gondomar y grupos políticos disponen desde hoy de un plazo de dos meses para aportar sugerencias al borrador del futuro Plan Xeral de Ordenación Municipal de Gondomar (PXOM), según anunció ayer el concejal de Urbanismo y Teniente de Alcalde, Antonio Araújo.

Toda la documentación estará a disposición de los interesados a partir de hoy mismo en la página Web del Concello, en los diferentes locales de los centros vecinales, comunidades de montes y centros culturales de las distintas parroquias y en la Entidad Local Menor de Morgadáns, según recoge el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), de ayer.

El avance que se somete ahora a exposición pública destapó la caja de los truenos en el seno de la corporación municipal hace dos meses, al considerar desde el PP e Iniciativa por Gondomar (IxG) "una falta de respeto" que, tras varios meses de reuniones el edil de Urbanismo descartase sus aportaciones sin debatirlas y las tachase de apreciaciones políticas. Ambas formaciones consideraron que el concejal de Urbanismo actuó de forma premeditada al convocar a los colectivos vecinales y vecinales para diseñar el calendario de exposición publica en las parroquias antes de consensuar el documento con la oposición.

Desde el PP, Patricia Durán señaló ayer que "es otro borrador más que contiene los cambios que el concejal de Urbanismo planteó al equipo redactor (EPTISA) y que además, no está preparado para mostrarse a los ciudadanos porque carece de los documentos técnicos y jurídicos necesarios y del consenso político necesario como para hacérselo llegar a la ciudadanía para que haga unas aportaciones".

Además consideró que, tampoco está totalmente adaptado a los requerimientos de la nueva Ley del Suelo de Galicia. En cualquier caso, "el gobierno local en minoría precisará de apoyos para aprobar inicialmente el documento", advirtió la edil, quien espera que en esta ocasión, se tengan en cuenta las sugerencias, "porque las que hicieron los mismos vecinos al documento de 2014 quedaron ocultas en el cajón hasta junio de 2016", recalcó.

En su opinión, "el documento nace huérfano" y antes de mostrarlo a las entidades vecinales el borrador debería contar "con unos mínimos necesarios" de los que carece a día de hoy.

Invocación de consenso

Araújo explicó ayer en un comunicado que el PXOM es una herramienta "importante y necesaria" para el desarrollo urbanístico del municipio y argumentó que su diseño "no puede quedar reducido a un debate elitista y excluyente jurídico-técnico y mucho menos solo en las manos de los representantes políticos".

En este sentido proclamó que "o es cosa de todo el vecindario y de la pluralidad social existente, o simplemente no es". El concejal de Urbanismo, recalcó que "por eso la fase de la participación que ahora se abre es tan importante"y reclamó el consenso necesario para sacar adelante el documento.

"Un consenso que en el plano político hay que construir y que debería estar por encima de las disputas partidarias y mas allá del juego de mayorías y minorías", explicó. Aseguró que por su parte "no va a quedar" y que ninguna aportación, propuesta o crítica quedará en el cajón.

Sin PERIS en el rural

El nuevo modelo de Urbanismo planteado por Araújo en Gondomar prevé la desaparición de los PERIS en las parroquias, que distorsionan el modelo de asentamiento rural y obliga a los vecinos a abonar de IBI por unos terrenos que a lo mejor no llegan a desarrollar nunca. Sin embargo, en el caso de que quieran hacerlo, "se encontrarán, como ya ha ocurrido otras veces, con que su finca no es urbanizable al ser terreno rústico", indicó Durán.

Eliminar las dos variantes, una paralela al río Miñor y otra que conectaba la carretera de Chaín con la de Couso y la reducción de las áreas de reparto en las cesiones de espacios públicos que correspondan en el casco urbano son otras del cuestiones que plantea el nuevo borrador que el concejal de Urbanismo, Antonio Araújo somete desde hoy a exposición pública. n