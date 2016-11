Gondomar perfila la hoja de ruta de la fase uno de A Pasaxe

n n n Mes y medio después de que la Xunta diese luz verde al Proyecto sectorial que legalizó el polígono empresarial de A Pasaxe, el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira recibió a la directiva de la empresarios mantuvieron una primera toma de contacto este martes para analizar el proyecto y las fases de ejecución". La reunión sirvió para articular un cronograma de reuniones (la próxima será el jueves, 24 de noviembre) y para limar asperezas. "Las reticencias quedaron aclaradas, aunque nunca hubo discordia", explicó el alcalde, Paco Ferreira. Reconoció que "pudo haber cierta desconfianza" de los empresarios al desconocer los planteamientos del Concello. En cualquier caso, para el regidor ha sido "una primera toma de contacto importante porque hacía falta diálogo, intercambio de opiniones y aclarar posiciones”. En su opinión, "quedaron tranquilos", al comprobar "que hay sintonía", y que A Pasaxe “es una prioridad de este gobierno y un especial compromiso del alcalde”.

El primer paso será gestionar reuniones con Zona Franca, Xunta, Diputación y Concello de Vigo "porque tendremos que gestionar servicios de carácter supramunicipal". Entre estas dotaciones, están unaPlanta de Tratamiento de Aguas Residuales (EDAR), que dará servicio también al CUVI y otra de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) que abastecerá a todo el polígono. Los empresarios advirtieron ya que no les parece justo financiar infraestructuras para beneficiar a Vigo y a la Universidad. Ambas plantas se recogen en el proyecto sectorial como inversiones en infraestructuras de suelo público para dar servicio al polígono, indicó el alcalde. El reto ahora es consensuar quien se hará cargo de su financiación.

En cuanto al polideportivo y el campo de futbol el regidor explicó que probablemente no irá en esta fase. “Tendremos que estar atentos y conseguir terreno dotacional y financiación, pero no está previsto que el pabellón vaya a cargo de los empresarios.n