Gondomar fija tres tramos en la tasas por la recogida de basura

El Concello de Gondomar establecerá el próximo año 2017 tres tasas de la basura diferentes en función de la distancia de los contenedores a las viviendas. La Corporación dio luz verde en un pleno extraordinario a la ordenanza, aprobada inicialmente en el pleno de octubre. La aprobación definitiva salió adelante ahora con el voto favorable de todos los grupos, excepto el PP. Tras su aprobación inicial, estuvo sometida a exposición pública durante un mes plazo en el que presentaron alegaciones el PP, IXG, Cabe y dos vecinos y todas ellas fueron aceptadas.

El gobierno bipartito en minoría optó inicialmente por generalizar la cuota de 55 euros anuales para todas las familias, con independencia de la distancia del contenedor a sus viviendas. Sin embargo, el portavoz de IxG, Manuel Gómez, condicionó el voto a favor de su grupo a una modificación para reducir la tasa a los vecinos que deben caminar más para llegar hasta el contenedor.

La nueva ordenanza mantendrá la tasa de 55 euros para las viviendas con contenedores situados a menos de 150 metros. Los que se encuentren a menos de 300 metros abonarán 33 euros y los que superen esta última distancia abonarán al consistorio 16,50 euros. Hay bonificaciones del 100% para familias numerosas o sin recursos.

Rechazo del PP

El PP negó su apoyo a la ordenanza. Fernando Guitián alegó que no tiene sentido implantar una tasa anteriormente derogada sin ofrecer un servicio de recogida acorde con la realidad actual del municipio. Gondomar sigue con la prórroga del servicio de hace 16 años, "un servicio obsoleto y no igualitario por el que pretendían cobrar una tasa igual para todos. Si se vuelve a poner la tasa, lo normal es tener un servicio moderno, adecuado a la población y a las circunstancias actuales", argumentó. Para el PP hacer un escalón de pagos es "asumir que no habrá un servicio moderno e igualitario en todas las parroquias".

Descartan fijar tramos porque estiman que debe haber contenedores próximos a las viviendas en todas las parroquias. En este sentido, defendió que el anterior gobierno del PP dejó hecho un estudio sobre las necesidades actuales y reclamó al actual gobierno que licite el servicio. Para el regidor, la negativa del PP demuestra "irresponsabilidad y falta de compromiso social con los vecinos de Gondomar" dijo el alcalde Ferreira, que asumió el área de Medio Ambiente tras la marcha de Cabe del gobierno local en febrero.

Desde entonces, se realizó un estudio económico de gasto, otro de viabilidad de la municipalización y se elaboraron los pliegos que cuentan con informe favorable de los técnicos y se han remitidos al Consello Consultivo de Galicia. El regidor confía en llevarlos a pleno en el primer trimestre de 2017.

Dos años sin contrato

La concesión de Geseco finalizó en noviembre de 2014 y, desde entonces, la compañía se ocupa de la retirada de residuos sin contrato. Factura mensualmente 73.000 euros y algún recibo extra por gastos a mayores, que el Concello le abona pese a los reparos del departamento de Intervención por carecer precisamente de contrato.

Además, el Concello adeuda a Geseco varias facturas de varios trimestres entre 2012-2014, "heredadas del PP" por trabajos fuera de contrato a mayores y que podría superar los 100.000 euros. Intervención municipal realiza un recuento de facturas para pactar con al empresa un plan de pagos aplazados para evitar que Geseco las reclame judicialmente.