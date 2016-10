Gondomar descarta asumir la recogida de basura

nnn El Concello de Gondomar descarta municipalizar la recogida de basura, limpieza viaria y gestión del punto limpio y mantendrá la externalización de estos servicios. Según el alcalde, Paco Ferreira, el informe encargado a una consultora desaconseja al Concello asumir la gestión pública.

El regidor anunció ayer que el gobierno municipal presentará al pleno del 3 de noviembre el citado informe y el pliego de condiciones elaborado por la misma empresa para la licitación del servicio acompañado del informe del secretario municipal y de otro realizado por la interventora. La Junta de Portavoces estudiará esta semana el pliego, al que se han sumado las sugerencias realizadas por el PP.

El informe de más de 160 páginas que desaconseja la municipalización advierte al gobierno que en ese caso el Concello de Gondomar no podría subrogar los contratos de los 13 trabajadores que prestan actualmente el servicio. “Estos empleados se quedarían en la calle” Habría un nuevo proceso selectivo al que muchos de ellos no podrían concurrir al superar la edad de 55 años”. Para acceder a un puesto de funcionario no se puede rebasar esa edad.

Tampoco compensa por economía de escalas- indica el informe. El Concello de Gondomar tendría que adquirir maquinaria e instalaciones. Alquilar una nave, contratar gente, comprar contenedores, camiones de basura, gastos que en el informe se cifran en torno al millón de euros, "un coste inasumible en estos momentos para un municipio como Gondomar", dijo Ferreira.

mantenimiento

Por otro, lado están los costes de mantenimiento y la garantía de la prestación. “Si se estropea un camión un viernes por la tarde, o se produce una baja laboral la concesionaría está obligada a reponerlos enseguida. Si está municipalizado hay que hacer un proceso selectivo en el caso de personal o aguardar a la reparación del vehículo y quedarse mientras tanto sin servicio. Con la externalización, si se avería un camión la adjudicataria está obligada a Con esta medida el regidor pretende regularizar el servicio ya que “Gondomar no puede seguir pagando con reparo de intervención mes a mes, facturas de 70.000 euros a Geseco la recogida ni se puede dejar la basura sin recoger porque tendríamos un problema de salubridad pública Geseco accedió al servicio en 2001 con una concesión de 10 años, prorrogada otros tres, hasta noviembre de 2014. Fue entonces cuando acordó de palabra su continuidad con el anterior regidor hasta que se regularizase la situación. Y después de un fallido intento del PP de adherirse al frustrado plan provincial de recogida de basura que había ideado el ex presidente de la Diputación Rafael Louzán, todavía sigue pendiente el pliego de condiciones para sacar el contrato a concurso.