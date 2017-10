Garantizan la calidad del agua tras los incendios en Baiona

nnn El Concello de Baiona sostiene que la calidad y potabilidad del agua de la traída procedente del embalse de Baíña no ha variado tras los incendios. La concejal de Medio Ambiente, María Iglesias, informó que los incendios no han ocasionado ninguna deficiencia en la calidad del suministro gracias a las características orográficas de Baiona. Al contrario que en el municipio vecino de Nigrán, en el caso de Baiona el fuego no alcanzó ninguna zona ubicada por encima del embalse. Pero , además el agua de la presa de Baíña es sometida a rigurosos controles de limpieza y cloración en la potabilizadora para que llegue en perfecto estado de salubridad a las viviendas.

En Baiona, preocupa el agua pero por otro motivo. Según el último boletín hidrológico de Augas de Galicia, con fecha del día 23, los niveles del embalse siguen bajando y las reservas están al 33%, situación que preocupa mucho a Iglesias. "Estaremos pendientes, porque si el nivel baja hasta el 25% la Xunta nos obligaría a conectar la red de suministro al embalse de Zamáns (Vigo), para evitar que el agua llegue con escasa presión a las zonas más altas de Baiona". Los próximos 15 días serán cruciales y en caso de que no lloviese habría que valorar la situación. Mientras, se mantienen las restricciones activadas en septiembre en materia de riego y baldeo y recomendaciones de consumo responsable.

Respecto a las fuentes y manantiales, la edil de Medio Ambiente precisó que tampoco quedaron afectadas por los incendios "porque el agua brota en zonas más altas que las afectadas por el fuego y porque no hubo arrastre de cenizas por la lluvia". Pese a todo, no se puede garantizar nunca la potabilidad del agua de las fuentes al 100% ya que para hacerlo habría que hacer una analítica diaria. "Los incendios no afectaron ningún manantial ni ninguna fuente y no hay porque prohibir el uso normal como hasta ahora".

Estado del monte

En cuanto al estado de los montes, informó que Baiona pertenece al distrito forestal Distrito Forestal XVIII Vigo - Baixo Miño donde es la Consellería de Medio Rural la que marca las directrices a seguir. Los técnicos de la Xunta van a elaborar un plan de actuación y nos comunicarán a todos como hacer la recuperación", dijo la edil, que apuntó también la reunión que mantuvo el pasado domingo con las comunidades de montes. "Son ellos los propietarios de los montes y los que tienen que decidir que van a replantar y de qué manera".

Esta semana llegó un tráiler cargado de alpacas a la parroquia de Baredo, que se repartirá por los montes para evitar la erosión cuando lleguen las lluvias. Los comuneros están elaborando un protocolo de actuación y cuando lo aprueben desde el Concello se dará a conocer para organizar el voluntariado con personas que quieran colaborar con las comunidades de montes.

Plan de contingencias

El PSOE preguntará en el próximo pleno por la situación de las fuentes y manantiales, según anunció el portavoz, Rafael Lores. "Aunque algunas fuentes están conectadas directamente a la traída y algunos manantiales pertenecen a las comunidades de aguas, estima que debería informarse a los vecinos sobre su estado. “No tenemos información alguna y no sabemos ni siquiera si se lo han planteado. No se trata de alarmar a la población, pero hay fuentes que se nutren de manantiales como la de el Pombal y los Gafos y no sabemos en estos momentos en qué condiciones se encuentran. Por eso pediremos que se hagan análisis y se adopten las medidas oportunas" .

Por otro lado, el PSOE presentó una moción al próximo pleno en la que insta al gobierno local a articular un plan municipal de contingencias para su aplicación en caso de catástrofes naturales como los incendios de hace dos semanas, con un mínimo de coordinación de todo el personal (concejales, funcionarios, médicos y ambulancias) y la creación de un gabinete de crisis para actuar en este tipo de emergencias. n