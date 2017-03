"El futuro pasa por la unidad de todo el Partido Popular"

n n n Su candidatura tenía el respaldo de la mitad del censo de afiliados: 324 avales de apoyo, que se hizo patente en el salón principal del restaurante 'Manolo' abarrotado.

El candidato electo por aclamación, también fue arropado por pesos pesados del partido: Ana Pastor (presidenta del Congreso de los Diputados); Alfonso Rueda y Nidia Arévalo, presidente y vicepresidenta del PP provincial, la viguesa, Elena Muñoz, y el hasta ayer presidente de la gestora local, Carlos Martínez.

El concejal y alcalde pedáneo de Chenlo, Alejandro Lorenzo, elegido por aclamación Presidente del Partido Popular do Porriño en el Congreso celebrado ayer, se enfrenta a la nueva etapa apostando por la unidad "cun proxecto que afronta os problemas e busca solucións; un proxecto no que todos loiten polos seus soños". Hizo un llamamiento a las bases para encarar el futuro "temos que remar xuntos no mesmo camiño, porque sen vós esto non sería posible e tentaremos que todas e todos podades sentirvos partícipes neste proxecto". Alentó a seguir trabajando juntos de cara a conseguir que el Partido Popular "esté onde se merece, no Goberno do Porriño, e aínda que nos machaquen, nos critiquen, nos tiren pedras e os acusen... non pasa nada porque o único que non imos a facer é non facer nada". "Traballaremos xuntos, ninguén é prescindible no PP do Porriño", manifestó rotundo. "Non quero ser máis que ninguén, nin menos que ninguén, e así quero que se sintan todos as afiliadas e afiliados do Porriño”, expresó Lorenzo, arrancando un gran aplauso.

Y en el capítulo de los agradecimiento, mencionó a Barros y "ao meu alcalde, Nelson, polo moito que me axudou e polo que me ten que seguir axudando, grazas a él aprendín e fixenme mellor persoa e mellor profesional". n