Fútbol solidario para ayudar a los vecinos de As Neves

La cita a las cinco de la tarde de hoy domingo, 29 de octubre, en el campo de fútbol de Arbo, donde el equipo local, 'Arbo FC', se enfrenta con el de As Neves, 'Neves CF'.

Por decisión de los jugadores y el Club de arbense, los aficionados que acudan al partido -que serán muy numerosos-, y los vecinos, la recaudación de este encuentro irá íntegramente destinada a los afectados por los incendios en el vecino municipio de As Neves, donde el fuego arrasó más de 5000 hectáreas y afectó seriamente a los servicios y dotaciones municipales.

El Concello de Arbo, durante el fin de semana de los motíferos incendios que asolaron As Neves, habilitó el Pabellón polideportivo para acoger a los afectados del municipio vecino. Y tanto el personal municipal como el alcalde, Horacio Gil, los vecinos y las asociaciones arbenses, se volcaron en ayudar a los nevenses que por mor del fuego se vieron obligados a abandonar su viviendas o en el peor de los casos, las perdieron.

Esta tarde, debido a la celebración del partido benéfico entre el Arbo F.C. y el F.C. As Neves, para que asista el mayor número posible de aficionados solidarios, se aplaza la proyección de la película que estaba programada en el multiusos, por coincidir con el horario del encuentro (hasta el míercoles festivo, día 1 de noviembre).

'MAS AGUA POTABLE'

Por otra parte, la Fundación Amigos de Galicia entregó una nueva remesa de agua embotellada -15.000 litros donados por Fontecelta-, destinados al consumo de los vecinos de As Neves, que siguen sin suministro de agua potable. La Fundación AdeG, se encagó de transpotarla desde Sarria, Lugo, hasta As Neves.