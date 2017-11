El fuego calcinó la plantación ecológica pionera de As Neves

n n n La ola de incendios "ha reducido a cenizas los ahorros de toda mi vida", se lamenta el propietario de la primera plantación de fruta ecológica de Galicia, que hace 15 años creó en el municipio de As Neves, César García.

Más de una hectárea, en su mayoría de manzanos cargados de fruta, que las llamas se llevaron por delante y que redujeron a un montón de cenizas toda la maquinaria, el sistema de riego automatizado y los árboles, cuenta a este diario el vecino nevense, propietario de la explotación.

"Lo que más me indigna es no haber recibido ni una llamada de la Xunta ni del gobierno municipal de mi pueblo, nadie me ha dado apoyo moral", afirma con un deje de tristeza y frustración en su voz. "No me lo esperaba, la verdad" -apunta-, "pero nadie se ha dirigido a mí desde el día del gran incendio", explica. "Feijóo me ha decepcionado", puntualiza este nevense, que durante una legislatura fue concejal del Partido Popular siendo alcalde Oswaldo Lino González.

César García critica la actitud del presidente de la Xunta, que visitaba este martes -casi de incógnito-, una bodega particular de As Neves, "pero no estuvo al lado de los muchos afectados". Lo que tendría que haber hecho "por lo menos, era disculparse por no tener medios para atajar un incendio que fue previsible y evitable". Que "lo vimos venir desde Portugal con horas de antelación, y que por la mañana -cuando avisamos-, no era tan grande, se descontroló por la tarde, y de atajarlo a tiempo con un avión, se hubiese apagado en un par de horas y no lamentaríamos ahora este desastre, un espectáculo dantesco que se pudo evitar", afirma. Todo el mundo sabía que el fuego estaba enfrente, "que avanzaba desde Portugal, y por eso digo que era previsible y se pudo evitar actuando a tiempo". n