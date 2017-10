El fuego arrasa cerca de 2.500 hectáreas en Pazos de Borbén

nnn Las llamas no dejaron nada a su paso en Pazos de Borbén. El incendio que se inició en la madrugada del sábado para el domingo atravesó carreteras, caminos y cortafuegos. El balance de ayer del alcalde de la localidad, Andrés Iglesias, es que habrían ardido más de 2.500 hectáreas "tres cuartas partes del municipio", según los cálculos del regidor. El incendio se vio avivado por el viento y el alto número de eucaliptos que hay en la zona "las hojas se desprenden incandescentes y el bosque arde como un código de barras", informó Iglesias.

Como consecuencia de esto fueron desalojadas varias decenas de personas, si bien no fue necesario habilitar ningún pabellón como sí sucedió en Vigo. No se lamentaron daños humanos y no ardió ninguna casa, aunque el fuego se llevó por delante "invernaderos, eidos y alpendres", aseguró el alcalde.

El área más activa ayer del incendio se situó en la parroquia de Moscoso, límitrofe con Fornelos de Montes. También en el entorno de Borbén, pegado a Mondariz.

En esta zona se centraron ayer los esfuerzos de la Unidad Militar de Emergencia (UME). Según explicó el teniente coronel Álvaro Díaz, jefe del quinto batallón de emergencia, durante el domingo trabajaron 538 efectivos en Pazos de Borbén y a lo largo del lunes el operativo llegó a las 700 personas gracias a las unidades trasladadas desde Zaragoza, Madrid, Sevilla y Valencia. En Galicia esta unidad está desde el miércoles y se traslada de localidad en función de la planificación de la Xunta, según informó Díaz.

Este señaló que durante la madrugada se vivieron momentos de tensión cuando algunos vecinos pedían a los miembros de esta unidad que fueran hasta sus casas a protegerlas, lo que en muchos casos no se podía realizar porque había "objetivos prioritarios". Aunque Díaz no quiso asegurar si el incendio había sido provocado o no, sí que señaló que la situación "no era normal, y pensar que fue fortuito no es muy lógico", en relación a los cinco focos dispersos entre el sábado y el domingo que aparecieron en Pazos de Borbén.n