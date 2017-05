Fin de semana para ponerse al día sobre libros en Porriño

n n n Promovida por la Xunta de Galicia, en colaboración con el Concello, ayer viernes echaba a andar bajo la lluvia la II Feira do Libro do Porriño. El delegado territorial da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, la concejala de Educación, Lourdes Moure, y la presidenta de la Federación de Librarías de Galicia, Pilar Rodríguez, con la asistencia del presidente del PP local, Alejandro Lorenzo, y el pregonero de este año, el escritor y periodista porriñés, Diego Giráldez, fueron los encargados de la inauguración, ayer por la tarde, bajo el lema'A ledicia de ler' en homenaje al protagonista del Día das Letras Galegas 2017, Carlos Casares.

Esta segunda edición de A Feira do Libro do Porriño', permanecerá abierta hasta mañana domingo. Y durante la jornada de hoy sábado, habrá diversas actividades a partir de las 11:30 de la mañana, con los niños como protagonistas. Juan J.Prieto firmará ejemplares de 'La primera Meiga' en la caseta de Librería Paz (11:30 y 18:30h). Y la iniciativa 'Cada libro é único', que ofrece la posibilidad a niños y niñas a crear su proìa portada personalizada, si compran un libro. Habrá presentaciones: 'La balada del gato negro', de Alberto Ladero. Rocío López firmará ejemplares de 'Olvídate del cielo', en la caseta institucional de la feria, al igual que Yesica Prol, con 'El guardabosques', en la caseta de la Librería Copy-Rey. El día de hoy rematará con la puesta en escena a cargo de Maquinaria Teatro, de la obra 'Ela e Dylan, flores solitarias' a las ocho de la tarde.

En la jornada de clausura, mañana domingo, también habrá actividades y sorpresas empezando por el taller 'A fábrica de aromas' a cargo de Ciencia Divertida (12:30h). Y por la tarde (18:30h), Editorial Galaxia hará una 'Presentación-Concierto' del libro 'Volta, Revolta e Reviravolta', de Maimiñas. El cierre, el monólogo 'Feirantes', a cargo de Ramiro Neira.n