El Festival de Cans felicita por Navidad a los vecinos

nnn La organización, reunía ayer al grupo de vecinos que colaboran asiduamente con el Festival de Cans, en la emblemática Rotonda de Adroza, popularmente conocida como la 'rotonda do can de pedra'. El motivo, brindar con ellos con motivo de las Festas do Nadal, mostrarles su agradecimiento por la ayuda y hacerles entrega de 'cestas navideñas' cedidas por Gadis, patrocinador del Festival.

El grupo de vecinas y vecinos de esta aldea porriñesa, subidos al popular 'chimpín' -símbolo del 'agroglamur' del festival-, posaron para inmortalizar el momento junto a los 'regalos' que les entregó Pablo Louro, delegado de Gadis en Pontevedra, quien se mostró “orgulloso de colaborar con un evento tan participativo y tan emblemático como el Festival de Cans”.

Un acto entrañable y alegre con el que el Festival pretende agradecer a los vecinos "a súa xenerosidade á hora de abrir os seus galiñeiros, baixos e jalpóns a todo o público que pasa por Cans para que poidan gozar libremente deles".

Durante el evento cinematográfico anual, hay más de 20 casas particulares que se ponen a disposición del festival. Por eso "sin a contribución de veciños como Alicia Sánchez, Manuel Cid e Chelo Fortes, ou Constante Romero e Chelo Casalmorto, entre outros, non poderiamos gozar de espazos como o Jalpón de Alicia, o Cuberto de Chelo ou a Casa do Cid".

También se aprovechó esta entrega de premios, para anunciar las fechas de celebración en 2017: del miércoles 24 al sábado 27 de mayo. La organización mantiene ya contactos con institucions públicas y privadas para tratar de completar el presupuesto necesario para la nueva edición.n