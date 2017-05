El Festival de Cans calienta motores para su XIV edición

nnn La organización del Festival, al precio de 12 euros cada una, pone hoy viernes, a partir de las siete de la tarde (19 h), en el puesto de 'merchandising' instalado en el Torreiro de Cans, el último lote de entradas para asistir a las proyecciones de los cortometrajes a concurso (en sesiones de mañana y tarde). Los compradores (entre hoy y mañana sábado), pueden recoger -además de las entradas-, el catálogo con la información ampliada de las actividades de la edición de este año, totalmente gratis. E igualmente estarán disponibles 'entradas simples' a 3 euros, para el visionado del documental 'Mar de fondo', del director Daniel Guzmán, sobre la catástrofe do Prestige; la proyección de la película juvenil 'Linko', primer filme que combina imagen real y 3D, en España; el espectáculo de 'Polo Correo do Vento', que combina dibujo y cine; el espectáculo infantil-musical de 'O Trío do Acivro', así como las proyecciones de 'Frágil equilibrio' con concierto de Uxía (5 euros), o una selección de piezas audiovisuales de Radio Océano con actuación de la banda (5 euros).

Por otra parte, este año, el ayuntamiento de O Porriño se implicará más en el evento, y además de aportar 18.000 euros al Festival (la misma cantidad que el año pasado), la alcaldesa, Eva García de la Torre se comprometió con Alfonso Pato, director del certamen cinematográfico y Abel Gallego, miembro de la organización (Arela), a darle la mayor visibilidad. Así, la XIV edición, que se celebrará del 24 al 27 de mayo, tendrá “presencia en todo Porriño, de tal forma que durante estas jornadas toda la villa será parte y partícipe del Festival”. El Concello colaborará al máximo para “fortalecer la marca Festival de Cans”. El programa municipal de actividades de este año será más participativo, y Porriño y los porriñeses tendrán más relevancia y se “visibilizará” el compromiso de la ciudadanía con lo que representa el Festival de Cans. Y como promoción, el Concello ya colocó el 'dinoseto' dedicado al evento.n