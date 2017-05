La Festa do Choco cierra con gran éxito de público

La Festa do Choco de Redondela fue un éxito de público un año más. Cientos de personas se acercaron hasta la carpa de degustación para probar el cefalópodo en sus distintas presentaciones, desde los clásicos en su tinta hasta en empanada, pasando por choco á feira, con arroz o a la plancha.

La jornada comenzó ayer con el pregón a cargo de Eva Iglesias, colaboradora del programa de la TVG Land Rober.

Por la carpa se pudo ver al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a la conselleira do Mar, Rosa Quintana, a la secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido y al delegado territorial de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, que no quisieron perderse la fiesta.

Ya por la tarde hubo actividades para los más pequeños con karaoke infantil y concierto de la Big Band como broche de oro a la gran fiesta de todo el fin de semana en Redondela.

La carpa de degustación se llenó. Abajo Rueda, Quintana y Garrido y el alcalde con la pregonera.