A Festa do Calacú aspira a ser Patrimonio Inmaterial porriñés

nnn Esta ya todo preparado para la celebración de la tradicional 'Festa do Calacú', de San Benito, mañana sábado, 4 de noviembre, que este año cumple 13 acudiendo a su cita El festejo, propio de Otoño, que coincide en época de Difuntos, está totalmente consolidado y arraigado en este emblemático barrio de O Porriño, y aunque recuperado hace trece años -2004-, por los vecinos, tiene sus antecendentes en las décadas 50-60 del siglo XX -"e incluso puede que antes"-, dicen desde la organización. Fue en ese año -2004-, cuando se recuperó por primera vez esta "histórica" fiesta y a partir de ahí se fue consolidando y atrayendo a más gente.

Y en cuanto a la programación de este sábado, día 4 del mes de Noviembre, en el entorno de la capilla de San Sebastián tendrá lugar -como siempre-, el 'Oradoiro de calacús", calabazas que transformarán los más pequeños. No faltará el nombramiento de la 'Dama e o Cabaleiro do Calacú', ni la tradicional procesión del Gran Calacú desde la Casa do Concello hasta el barrio de San Benito, y por último, la degustación popular, gratuíta, de castañas asadas y vino tinto, al itmo de una charanga.

La 'Festa do Calacú' (calabaza), de honda tradición porriñesa, aspira a convertirse en 'Patrimonio Inmaterial'. Y según las fuentes consultadas la tradición de moldear, vaciar y usar calabazas -'calacús'-, en la noche o noches cercanas al día de Difuntos, es una tradición que se remonta, como mínimo, a mediados del siglo XX. Por estas fechas, niños y mayores "moldeaban calacús con formas terroríficas e os colocaban en sitios de paso, muros, camiños ou memos no medio dos campos, cunha vela acesa para escorrentar os malos espíritus e de paso asustar aos veciños incautos" . Es una tradición porriñesa "que imos defender porque queremos que pase aos nosos fillos e netos para que lembren o que se facía no Porriño antigamente". n