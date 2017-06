La Feria del Pan de O Porriño protagoniza el fin de semana

n n n La segunda edición de la fiesdta de exaltación del 'Pan do Porriño', organizada por la Asociación de Comerciantes do Porriño, ACIPOR, y los panaderos integrados en el recién creado 'Consello Regulador do Pan do Porriño', acaparó ayer sábado -día grande-, la atención de numerosas personas que se desplazaron hasta la Plaza del Cristo para visitar los puestos de exposición y venta, disfrutar de distintos obradoiros y de otros muchos atractivos de esta feria, que nacía el pasado año con vocación de futuro y la aspiración de consolidarse como referente de la industria panadera de Galicia, además de como foro temático sobre la industria panadera, calidades de harinas, formación y emprendimiento artesanal de panadería. Temas que se trataron ayer en la 'Xornada sobre o pan e a industria panadeira'.

Además de 'pan de Porriño' y su tradición artesana que se remonta históricamente hasta el año 1600, dentro del concepto "panidaxe", podían encontrarse mieles y mermeladas, vinos de la comarca, embutidos, quesos o conservas. Por eso, uno de los puntos de mayor atracción fue ayer sábado, el'Showcooking' de maridaje de productos con Pan de Porriño, a cargo de futuros cocineros y chefs de referencia, con cinco preparaciones -tres saladas y dos dulces. Un atractivo 'showcookin' en cuya puesta en escena se implicó de lleno el equipo de alumnos de EFA 'A Cancela' de As Neves, buscando combinaciones y maridajes que hiciesen brillar al producto estrella -el Pan do Porriño-, que ya por si solo tiene un valor gastronómico muy importante. Unas combinaciones culinarias, que mantuvieron en el más estricto de los secretos para dar la sorpresa ayer, en un evento gastronómico en el que tampoco faltó gastronomía artesanal, cocina 'gourmet' y el taller 'Minipan' para los más pequeños. n