La Feria de Libro de A Guarda incluye actividades y sorteos

n n n La Feira do Libro de A Guarda cumple diez ediciones y lo celebrará en la Plaza do Reló con música para los mas pequeños, teatro para los mayores, firma de libros y otras iniciativas.

Atlántica, Petete, Cervantes, Ler, Libraida, Ideas y Multinovás son las librerías de A Guarda, O Rosal y Gondomar que componen el cartel de la Feira do Libro 2017, y que harán un descuento del veinte por ciento en las compras.

“Cantamos un conto” es una de las propuestas, a las 12.30 horas, para los más pequeños, con la música de Luis Vallecillo, que en su espectáculo “Cantamos un conto?” propone un repaso por los cuentos clásicos (Os tres porquiños, o Parrulo Feo e O gato con botas, entre outros) en versión rock y blues.

Mesa redonda

La jornada de tarde comenzará a las 17.30 horas con una mesa redonda que tendrá como protagonistas a jóvenes que comparten sus gustos literarios a través de sus blogs. Así Pablo García Freire “Lectureka, ou como ser un devoralibros” (https://libroslectureka.blogspot.com.es/), Daniel Portela es redactor del blog literario Super Fun (http://itssuperfun.blogspot.com.es/) y colaborador da revista digital La Avenida de los Libros (http://avenidadeloslibrosrevista.blogspot.com.es/) y Paula Torrón es redactora de Mil y una historias (http://milyunahistoriasbypaula.blogspot.com.es/).

La siguiente cita será a las 18,30 horas, en la Plaza do Reló, con la firma de libros de Fina Casalderrei, una de las autoras mas prolíficas de nuestra literatura, con incontables títulos juveniles, infantil y de adultos.

Y cerrará la Feira do Libro Daboapipa, compañía teatral especializada en cuentos, comedias e historias, que presentará “Historias de vida, amor, guerra e case morte” como una propuesta a medio camino entre la narración oral, el teatro y la música en vivo. A lo largo de varias historias recogidas de experiencias reales, nos contarán historias de nuestros mayores acercándonos de una manera cariñosa a la realidad en que vivían.

La jornada de actividades se cerrará con el tradicional sorteo de lotes de libros entre los consumidores que acudan hasta el recinto de la Feria. n