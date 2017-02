Una familia de Chapela pide accesos para su casa

La situación del Camiño da Costa, en la parroquia de Chapela, mantiene prácticamente secuestrada en su vivienda desde hace años a una familia. Este agregado familiar, con uno de sus miembros con una importante discapacidad, solicitó al Ayuntamiento una ampliación del camino de acceso a su vivienda “para facilitar” la movilidad y permitir la entrada y salida. La petición fue asumida por la Agrupación de Electores de Redondela (AER), que la llevó ante el pleno del mes de noviembre sin que “hasta el momento se haya solucionado la situación”. Además, desde AER acusan a la portavoz popular, Carmen Amoedo, de “insensibilidad” al calificar de “utopia y de panfleto” la petición de mejoras en el camino, por lo que le piden que pida disculpas a la familia afectada y que todos los grupos se impliquen para solucionar este problema.

La situación de la familia Sueiro Escariz no es nueva y ya ha protagonizado una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org para apoyar la solicitud de su familia “de que amplíen el camino que da acceso a su casa”. Además, el problema que vive desde hace años también se ha divulgado a través de las redes sociales, contando con una página en Facebook. En su petición pública cuentan que aunque residen en pleno centro de Chapela, la calle se corta a ciento cincuenta metros de su casa y el último tramo solo es accesible a pie por un estrecho sendero. "Por las noches es un riesgo recorrerlo por la falta de iluminación y en caso de una emergencia estamos condenados porque aquí no puede acceder ni una ambulancia ni un vehículo de bomberos", afirman. Hace diez años se procedió a ampliar el camino, pero las obras quedaron a escasos metros de su casa, a la que sólo se puede llegar por un estrecho sendero entre muros de propiedades por el que no cabe un vehículo. Es precisamente esta situación de encontrarse entre los muros de propiedades particulares lo que parece, y según fuentes municipales, impide ensancharlo ahora.

En la actualidad, la familia Sueiro Escariz vuelve a solicitar al gobierno local de Redondela “que realice las gestiones necesarias, con propietarios y administraciones, para que ensanche el camino A Costa. Así como rogamos a los diputados provinciales y grupos con representación en la Diputación de Pontevedra presentes en el pleno, trasladen la este organismo esta petición de total necesidad de esta petición”.