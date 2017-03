Fallece una persona tras atragantarse en la fiesta

La muerte de un hombre de 45 años de edad puso la nota triste a la XXII edición de la Arribada. Según confirmaron fuentes del operativo de seguridad desplegado en el puerto pesquero, el fallecido llegó al hospital móvil de campaña la noche del viernes después de atragantarse mientras comía un bocadillo de lomo que había pedido en un bar de la zona.

El varón fallecido, natural de Belesar Baiona y residente en Chaín (Gondomar), fue trasladado de emergencia por los familiares que le acompañaban sobre las once y media de la noche y en estado inconsciente al hospital de campaña instalado en el puerto pesquero con motivo de la fiesta de la Arribada. Los servicios sanitarios se esforzaron para intentar salvar su vida pero no pudieron hacerlo. "Aunque tratamos de reanimarlo durante una hora y cuarenta minutos practicándole maniobras de heimlich no se pudo hacer nada por él", indicó el facultativo que atendió el caso.

Al parecer, según explicó, esta persona arrastraba severos problemas de salud y el bloqueo respiratorio se complicó a causa de esas otras patologías.

Pasada la media noche, el médico forense autorizó el traslado del cadáver a Vigo para practicarle la autopsia. La Guardia Civil ha abierto una investigación.