Fallece el general Ferreiro, Hijo Adoptivo de Ponteareas

La a noticia del fallecimiento del General de División de la Guardia Civil, retirado, Manuel Ferreiro Losada, causaba ayer en Ponteareas profunda consternación, ya que se trata de una persona muy querida y respetada. Quien le conocía, expresaba su tristeza y sus condolencias por la pérdida, tras una larga enfermedad que el general siempre llevó con gran entereza.

Uno de sus amigos desde la niñez, el ex alcalde, José Castro, comentaba a este diario que sentía enormemente "la pérdida de una gran persona", y expresaba sus "condolencias a toda la familia" del general Ferreiro "una persona a la que apreciaba muchísimo y que ha sido un orgullo para Ponteareas".

En el pleno de ayer tarde en el Concello de Ponteareas, el grupo municipal del PP pedía guardar un minuto de silencio. "El haber contando en Ponteareas con un vecino de pro, como Manuel Ferreiro, ha sido un lujo", expresaba el ex alcalde y portavoz popular, Salvador G. Solla, haciendo patente su más sentido pésame a toda la familia del fallecido.

Desde ACiP, "acompañamos a la familia y expresamos nuestro pésame a sus seres más allegados por esta gran pérdida".

Y a través de una nota de prensa, el Concello trasmitía sus condolencias por el fallecimiento del general Ferreiro Losada, nombrado Hijo Adoptivo de Ponteareas en 2012, año en el que también fue Pregonero del Corpus Christi. "Lembrarémolo co mesmo cariño que en numerosas ocasións expresou él por Ponteareas". n