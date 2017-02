n n n La autopsia practicada a los cuerpos de María José Mateo, conocida como Sesé y Emilio Fernández Castro, fallecidos el pasado lunes tras una explosión y posterior incendio supuestamente provocados por él en una vivienda del Camino de Pousadouro, en Chapela, reveló que ambos murieron por el choque térmico sufrido por la explosión y posterior incendio e intoxicación de monóxido de carbono proveniente de la concentración de gas butano en la vivienda .

Así lo confirmó ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que informó de estos datos a partir de los resultados del informe preliminar de la autopsia de los cuerpos de los dos fallecidos.

Ayer miércoles, tras participar en un minuto de silencio en Santiago, el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, señaló que los cuerpos de ambos se encontraron "agarrados", tal y como ya adelantó este periódico, después de la explosión registrada "como consecuencia de manipulación de butano con un acelerante".

En el lugar, se localizaron bombonas de butano "con las mangueras cortadas" y restos de gasolina, de forma que, según trasladó la Delegación del Gobierno en Galicia, el hombre tenía supuestamente "todo preparado para ocasionar la explosión". Los cadáveres se encontraban en el pasillo de la vivienda, de menos de un metro de ancho, y que daba acceso a los dormitorios. Las bombonas y la garrafa de gasolina, que presentaba varias perforaciones, aunque no estaba vacía, estaban en la cocina que tenía también una parte dedicada a sala y por la que se accedía directamente desde la calle. Las mismas fuentes confirmaron que no hay constancia de denuncias por violencia de género por parte de la mujer, que tenía tres hijos -uno de ellos, de ocho años e hijo de ambos-, quienes no se encontraban en la vivienda en el momento de producirse los trágicos hechos.

El juzgado aún no recibió las diligencias de la Policía

El Juzgado número 2 de Redondela, de guardia en el momento de la explosión, aún no había recibido ayer la diligencias de la Policía Nacional, por lo que por el momento aún no se ha pronunciado sobre la declaración del suceso como un delito de violencia de género, pese a que todos los indicios apuntan en esa dirección. Por el momento, y hasta que sea notificado de forma oficial, el Ayuntamiento no ha decretado los dos días de luto oficial que se habían decidido en la junta de portavoces celebrada el pasado martes. Eso sí, una circular de Alcaldía anunció ya que se suspendía el pleno ordinario que estaba previsto que se celebrase hoy como una forma de "relentizar la actividad" en solidaridad con la familia. n