Escolares y colectivos alzan sus voces contra la violencia

n n n El alumnado del IES Salvaterra de Miño, escenificó su repulsa contra la violencia machista con una escenificación muy especial que emocionó a todos los presentes.

La primera teniente de alcalde, Marta Valcárcel, dio las gracias a los asistentes, y sobre todo, a los chicos y chicas, que junto a sus profesores, quisieron visibilizar el maltrato y las actitudes machistas. Y como es necesario sensibilizar, Valcárcel recordó "a necesidade de conseguir unha implicación unánime de toda a poboación para loitar contra esta lacra social que ano a ano se leva por diante a vida de moitas mulleres".

Lo más llamativo de la conmemoración del 25 de noviembre en As Neves, fue el encendido, al anochecer del miércoles 23, de las bombillas que alumbran las escalereas de bajada al Auditorio, y que tiñeron de color lila los árboles del entorno como gesto simbólico para visibilizar la repulsa frente al feminicidio y en defensa de su erradicación en el Concello de As Neves y en el Mundo. Ayer por la mañana, se formó una cadena humana y de globos, de 2 kilómetros, que tras pasar por los centros de enseñanza, los Centros de Día y de Saúde, finalizó en la Praza do Concello con la lectura de un manifiesto institucional del Concello.

En Mondariz, PP, BNG y MST, denuncian que fueron excluidos del acto institucional del Concello con motivo del Día Mundial contra la Violencia de Género. En un comunicado, afirman que "no fueron invitados" por el grupo de gobierno (AporM-PSOE), para sumarse a dicho acto. Desde el PP califican el hecho de "deleznable". Y desde el BNG, critican que no haya "cambiado nada", y que un acto de ámbito institucional "se convierta en un acto del gobierno". Los tres grupos, rechazan "que se busque protagonismo político de un modo sectario, en un tema tan sensible como la violencia contra la mujer".n