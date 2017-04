Episodios de la lucha de Mos contra Napoleón

n n n La Festa da Prehistoria de Mos 2017 pone en marcha una iniciativa para recrear los acontecimientos acaecidos en 1809. en el municipio. En esta ocasión, relacionados con otro episodio vivido por los vecinos de A Louriña.

Y para ello, la asociación organizadora de 'Arde o Pazo', procedió a la colocación de dos paneles informativos en el barrio de Amierolongo, el pasado domingo. Situados ambos en la antigua Estrada Real, antes XIX Vía Romana y actualmente Camiño Portugués de Santiago a su paso por este barrio mosense.

El primer panel, ubicado en el Chan do Bosque, frente a la 'Móa o Penedo do Ruxecú', informa de dos grandes 'penedos' o 'moas', que son el origen del topónimo Mós, así como del protagonismo que tuvieron estas moles de piedra en este episodio histórico.

El otro panel, situado 100 metros más al norte, cuenta con más detalle el ataque que sufrió desde la posición ventajosa que ofrecen estos 'penedos', la retaguardia del ejército napoleónico cuando se dirigía de camino a Tui , el 13 de abril de 1809; y el incendio que las tropas francesas provocaron en la Capilla de San Francisco cuando se retiraban de vuelta a Pontevedra para no volver nunca más al sur de Galicia.

Y un tercer panel informativo está instalado en el barrio de Os Cabaleiros, junto al Cruceiro do Cristo da Victoria, erigido en 1734 y consagrado a la victoria sobre los franceses en 1809, de ahí su nombre, y dedicado también a algunos vecinos, que según los registros parroquiales de defuncións, cayeron a manos de los franceses en Torroso y Santa Baia de Mós.n