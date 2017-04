Encuentro en Ponteareas de los socialistas del Condado

El secretario general del PSdeG-PSOE en Pontevedra, Santos Héctor, acompañado del diputado provincial, Carlos Font, se reunía ayer tarde en Ponteareas con los secretarios, portavoces y concejales socialistas de la comarca del Condado, entre ellos los responsables del partido socialista en Ponteareas, Delfín Domínguez, y en Mondariz, Marina Alfaro.

En el encuentro, para empezar, se puso de relieve el trabajo que se está desarrollando en los concellos de Ponteareas y As Neves, donde los socialistas están presentes "pegados as necesidades dos seus cidadáns". Y la labor que desempeñan los concellos socialistas "para acadar melloras para a veciñanza", esforzándose en la creación de empleo, en atender las emergencias sociales o las actividades sanitarias y educativas, “mentres vemos como outras administracións recortan as prestacións básicas da cidadanía e mesmo fan oídos xordos as peticións dos alcaldes nunha política partidista e caciquil das institucións”.

Santos Héctor lanzó el guante a la Xunta de Galicia “para que asuma as súas competencias e deixe de obrigar aos concellos a asumir moitos servizos en materia sanitaria ou educativa para os cales non teñen recursos económicos”. Y a este respecro, incidió en la reclamación que los socialistas presentaron al Gobierno del Estado y que mantienen, para poder emplear el superávit de las cuentas municipales en servicios básicos “algo que agora é imposible pola política desenvolvida polo goberno de Mariano Rajoy, que impide aos concellos que teñen saneadas as súas contas podan dispoñer deste diñeiro para financiar actuacións fundamentais nos seus municipios”.