Empresarios de Nigrán solicitan un embarcadero en Panxón

Empresarios del sector turistico de Nigrán lamentan que la falta de un embarcadero en Panxón que permita la conexión de viajeros con las Islas Cíes y Baiona ponga fin a la temporada estival antes de tiempo en este municipio. "Desde hace diez años es un clamor en el sector" afirma el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) y propietario del Hotel Miramar, Darío Álvarez. "Si tuviéramos una línea de viajeros a las Cíes podríamos alargar la temporada quince o veinte días más", se quejó.

Este año, "el verano ha sido sensacional" para el sector, "porque el tiempo acompañó" y se rozó el lleno absoluto. Sin embargo, debido a la inexistencia de un embarcadero, el verano en Nigrán se extingue el 28 de agosto. "Una pena, porque podríamos seguir tirando hasta el 25 de septiembre", indicó este hostelero, con intención de llamar la atención de las administraciones local y autonómica.

Según sus palabras, mañana quedarán en el paro alrededor de 200 profesionales que estuvieron trabajando en el sector turístico de Nigrán en los hoteles, casas rurales, el camping y los pazos y restaurantes. "En mi caso particular me veo obligado a prescindir de ocho o diez personas", señaló. Al llegar el fin de la temporada, aquí no viene gente, así que, hoteles, bares y restaurantes no pueden mantener el empleo. "Lamentablemente, al llegar septiembre se van al paro todos los empleados de Nigrán relacionados con el turismo".

Los hosteleros no entienden por qué Portos de Galicia ha tirado la toalla en esta vieja reivindicación del sector y temen que haya intereses, incluso de otros municipios limítrofes "como Vigo o Baiona", en evitar que Nigrán tenga un embarcadero propio que facilite esta conexión con las Cíes e incluso viajes turísticos entre Panxón y Baiona. Argumentó que durante la Arribada funcionan líneas de transporte de pasajeros entre Panxón y Baiona, lo que demuestra que la iniciativa es viable. "Pero, hay alguien que lo impide", asegura y recuerda que los marineros no quieren y Xunta y Concello no pelean por los intereses del sector turístico "se dejan influenciar y no hacen nada por revertir la situación", lamentó. "Será un gran mérito del alcalde que lo consiga", indicó este hostelero.

El anterior regidor, Alberto Valverde, lo intentó en 2012, pero los marineros se mantuvieron firmes en su lucha para evitar que Portos de Galicia colocase el pantalán que daría servicio a la línea de transporte de pasajeros . Los marineros, que reclaman un muelle de abrigo para conservar su modo de vida, reunieron entonces cerca de 2.500 firmas que tumbaron la iniciativa. n