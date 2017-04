El emprendimiento rural y las nuevas tecnologías, a debate

n n n El Centro de Formación Profesional, A Cancela, de As Neves, celebró los días 4, 5 y 6 de abril, las 'Jornadas Gastroculturais', dedicadas este año al emprendimiento rural y la digitalización. Unas jornadas, que inauguraron la directora del centro, María Antonia Mateos y el alcalde nevense, Xosé Manuel Rodríguez Méndez.

El martes 4 y el miércoles 5, se habló de 'Dixitalizació, identidade e posicionamento na rede, con la 'Community Manager', Eva Lloraca. Y también se disertó sobre 'Emprendimiento en el rural' y 'Reinventa o teu producto, un reto I+D+i, como crear una pyme'.

Charlas, mesas redondas y ponencias en las que, además del alcalde nevense, y Nicolás Iván Vaqueiro, secretario y director de comunicación del Consello Regulador 'Pan de Porriño' , Crepan, participaron empresas como Don Disfraz, Customeeple, Me lo dijo Pérez, y empresarios como Begoña Pérez, de Obradoiro da Lamprea, Antonio Méneez, de Señorío de Rubiós o José Luis Gómez, de Las Cañitas del Gourmet, que al finalizar los debates, respondieron a las dudas planteadas por el público asistente.

La última jornada, el jueves día 6, se llevaron a cabo distintos 'Obradoiros prácticos na Escola' dirigidos a las ramas de Panadería (harinas artesanas), en el que no faltó la elaboración de las tradicionales ' bolas de pan do Porriño'. Y el de la rama de Administración, con un taller de Competencias digitales y la Excelencia como hábito de atención al cliente.n