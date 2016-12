La edil Carmen Alonso Macías aspira a presidir el PP de Nigrán

Todavía no hay fecha oficial para el congreso local del PP de Nigrán y ya hay tres aspirantes a presidir la futura ejecutiva. A la propuesta de la actual presidenta de la gestora provisional, María José Pino, se han sumado dos postulantes más: el exdiputado en el Parlamento gallego Carlos Rodríguez de Pablos y la concejala del grupo municipal del PP, Carmen Alonso Macías-Jorreto, quien confirmó ayer su intención de presentarse con el objetivo de “unir" al partido y sacarlo adelante. “Creo sinceramente que no puede haber una bicefalia como la actual, sobre todo en un sitio tan pequeño como Nigrán. No es posible que un brazo no sepa lo que hace el otro o que vayan descoordinados. Tenemos que llevar todos, el mismo ritmo y la misma dirección, algo que ahora mismo es imposible", lamentó.

Sus prioridades en caso de salir elegida son "llevar al PP de Nigrán al sitio que se merece, mirar siempre hacia el presente y olvidar el pasado, asumiendo nuestros propios errores, que no son siempre culpa de los demás y avanzar siempre hacia adelante", precisó.

Respecto a la bicefalia actual, señaló que lo ocurrido sirve "para darnos cuenta que ha sido un error Si no hubiese existido esta bipolaridad no lo habríamos sabido".

Confesó que ha dado el paso porque personas que la han apoyado siempre, como sus actuales compañeros del grupo municipal y los del anterior grupo, a excepción de dos, y muchos militantes la han animado a presentarse como “candidata de consenso”. Su mejor aval, aparte de estos apoyos "es la gestión realizada desde mi vida particular y personal y eso es lo que me ha animado a asumir este reto” señaló Carmen Alonso Macías a este diario.

Respecto a la candidatura del ex diputado Carlos Rodríguez de Pablos, dijo que "cualquiera es libre de presentarse siempre que consiga los avales necesarios", cifrados en el 20% del censo de afiliados. Aunque el censo de afiliados no está actualizado se necesitan entre 80 y 100 avales y "en mi caso los tengo de sobra” matizo.

No es momento de buscar confluir en una lista única, aunque no lo descartó llegado el caso. "De momento, voy con candidatura propia y creo que es la más fuerte y la que tiene más posibilidades de salir; después, todo se hablará. Por último mostró su agradecimiento a quienes la animaron (Alberto García, Alberto Valverde y Antonio Souto, entre otros)si bien dejó claro que sus compañeros de grupo municipal no formarán parte de la candidatura. “Solo me apoyan, pero no es una candidatura continuísta. “Ellos han dado un paso a un lado para dejarme el camino libre, con total libertad y sin ningún tipo de presión", concluyó.

Por su parte, la presidenta de la gestora, María José Pino, señaló que no le preocupan sus rivales porque "en estos seis meses se ha trabajado bien y si hay bicefalia es porque quieren ellos. Que digan lo que quieran que la gestora y la gente saben lo que hay", señaló.

El tercer aspirante es el ex diputado vigués Carlos Rodríguez de Pablos, residente en Nigrán desde hace unos años. Pretende volver a la política activa tras un paréntesis de diez años en su larga trayectoria política, (1995-2005) fue diputado en el Parlamento gallego en dos legislaturas -de 1995 a 1997 y de 1998 a 2001-, además de asesor de Juan Miguel Diz Guedes en sus etapas como conselleiro y como delegado del Gobierno en Galicia.