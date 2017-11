El dueño de los dos perros, investigado por imprudencia

La Guardia Civil decidió activar la vía penal contra el dueño de los dos perros de Covelo, de alrededor de 40 años, al que se investiga por un delito de lesiones graves por imprudencia tras el ataque del sábado por la noche a una mujer de 82 años, Dolores Álvarez, que ayer seguía en estado muy grave tras perder las dos piernas, amputadas en el hopital debido a las gravísimas lesiones recibidas. Los perros permanecerán aislados en el Centro de Acollida de Animais que depende de la Diputación de Pontevedra. Su futuro, una vez abierta la vía penal, la decidirá el Juzgado de Ponteareas. También se ha abierto un expediente por la vía administrativa, ya que los perros no tenían microchip, ni cartilla sanitaria ni estaban anotados en el registro municipal de perros potencialmente peligrosos, según confirmó el alcalde de Covelo. Son un dogo de burdeos adulto y un cachorro de nueve meses cruce de dogo y boxer, que en teoría no entraría en la clasificación.

Según confirmó la Diputación, los perros fueron retirados en la madrugada del lunes a las 0,40 horas del domicilio de As Barreiras donde también residía la víctima.

La actuación fue requerida por la Guardia Civil, que se encargó de la investigación, y la llevaron a cabo trabajadores de la protectora. Para la retirada de los animales, se desplazó un veterinario que sedó a los perros, como medidas "preventivas" con el fin de "garantizar" la seguridad de las personas que acudieron a recogerlos. El dueño no opuso resistencia e incluso colaboró en la entrega de los animales, facilitando su retirada y manejo.

Como no tenían microchip -tampoco estaban en el registro de perros potencialmente peligrosos ni tenían cartilla sanitaria-, en el propio domicilio donde los retiraron, a ambos animales se les introdujo este dispositivo de identificación. Los dos animales tienen buena condición corporal y presentan algunas patologías de escasa relevancia.

Los perros permanecerán, al menos por el momento, en una zona apartada del centro de acogida siguiendo la normativa, para cumplir la cuarentena. Con todo, no se ha detectado ningún problema físico de los animales, mientras que su futuro lo decidirá la Justicia, incluidos los derechos de propiedad del dueño.

Para tener en propiedad uno de estos esos perros hay que pasar un registro y darlo de alta pero antes el aspirante debe superar un test psicotécnico similar al que se realiza para conseguir el permiso de posesión de armas "y no todo el mundo lo supera". Además, los canes deben estar recluidos cuando no hay nadie en la casa o en la finca. Los vecinos ya habían alertado sobre su peligrosidad.