La directora de Agricultura constata daños en As Neves

nnn La visita, en principio, no estaba programada pero al final la directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, aprovechando su paso por As Neves, primero se acercó a una plantación de viñedos en Ribarteme, y a continuación pudo comprobar -ayer mismo-, junto al propietario de la plantación pionera en Galicia de fruta ecológica, César García, los enormes daños ocasionados por el fuego, que además de árboles frutales se llevó por delante el cobertizo donde se guardaba la maquinaria y el sistema de riego automatizado. La finca, de casi una hectárea y media, quedó prácticamente arrasada por los incendios de octubre.

La verdad es que impresiona comprobar como los árboles están quemados en esta explotación nevense que anualmente produce y comercializa unas 20 toneladas de fruta de cultivo ecológico: manzana (el 95% de la producción), 24 arbustos de 'kiwiño' (especie de kiwi pero del tamaño de una aceituna grande); o de kumquat (naranjitas chinas), así como de otras frutas más o menos exóticas. Ante el panorama, César García está convencido de que los 21 millones que la Xunta habilita para los damnificados por los incendios de toda Galicia "no alcanzan ni para As Neves" (concretamente en el caso de infraestructuras y equipamientos privados afectados y daños en explotaciones agrícolas y ganaderas, la Consellería do Medio Rural habilitó 1,5 millones de euros).

Sigue disgustado. Cree que desde el ayuntamiento de As Neves debieron prevenir a la población "salvamos con el agua de las piscinas, sino los daños aún serían mayores, y menos mal que fue de día, si llega a ser de noche tendríamos que estar lamentando desgracias personales y no solo materiales", dice convencido.

Sigue recriminando al presidente Feijóo que demorase tanto su visita As Neves "tardó 15 días en venir, casi de incógnito, ¿y para qué?", se pregunta haciendo hincapié en que "aquí está todo arrasado y los nevenses no hemos recibido ni una palabra de consuelo del presidente".

Ahora comienza la burocracia. César García lo primero que hizo tras comprobar los daños fue dirigirse al Concello. De aquí le derivaron a la oficina habilitada para atender a los afectados, en el Centro Social. "Sí dí parte de los daños en mis propiedades producidos por los incendios, me pidieron nombre y número de teléfono, me dijeron que ya me llamarían y estoy esperando".

Desde el Concello, el alcalde, Xosé Manuel Rodríguez, reitera la próxima apertura de una oficina de atención a los afectados. "O antes posible, informarase do lugar, horarios e sistema de atención desta oficina de reclamacións, e concretaranse as reunións por sectores". Se trata de ofrecer información e como tramitar o papeleo "co obxectivo de que as axudas cheguen ao máximo número de afectados posible".n