La Diputación aprueba la reforma de la EP 2603 Puxeiros Peinador en Mos

La Diputación de Pontevedra dio vía libre ayer al proyecto de reforma integral de mejora de la seguridad vial en la carretera EP-2603, en el Concello de Mos, el tercero con mas intesidad media diaria de vehículos de toda la red provincial, con el paso de 8.000 vehículos/día, de los que, el 10% son de grandes dimensiones. Un vial Así se lo comunicaba el diputado de Mobilidade, Uxío Benítez, a la alcaldesa mosense, Nidia Arévalo.

El presupuesto supera los 632.000 euros para rehabilitar estructuralmente los 2,8 kilómetros del firme, renovar el abastecimiento de agua, e instalar elementos de reducción de velocidad, sistemas de contención para motoristas así como nueva iluminación. Esta actuación se lleva a cabo a través del convenio firmado hace seis meses entre la Diputación, que financiará 546.364 euros, y Concello de Mos que aportará 86.493 euros. El proyecto tendrá un ámbito de actuación que abarca toda la longitud del vial (2.759 metros). Y la obra principal consistirá en la mejora estructural del firme.

Una vez aprobado el proyecto en la última junta de gobierno de la Diputación, se iniciará el proceso de contratación para comenzar las obras en primer trimestre de 2018, si se cumplen todos los plazos según lo previsto.“Esta estrada ten unha grande capacidade vertebradora no municipio e na área metropolitana de Vigo, xa que conecta co aeroporto e vías de alta capacidade, tamén chega ata o aeroporto de Peinador, ao IFEVI e á zona industrial do Rebullón, e ante todo este tránsito, era de recibo por parte da Deputación, actuar para aumentar a seguranza viaria”, según concretaba Benítez a Nidia Arévalo.