Diego de Giráldez nombrado Hijo Predilecto de A Cañiza

nnn Coincidiendo con la celebración en 2017, del 35 Aniversario del Manifiesto del Realismo NAS (Naturaleza, Abstracción y Surrealismo), creado por el propio Diego de Giráldez, la corporación del Concello de A Cañiza, aprobaba en el pleno de 27 de enero, por unanimidad de todos sus miembros, nombrarle Hijo Predilecto "por considerar que es uno de los más grandes pintores y escultores contemporáneos del Siglo XXI". Y no solo en España sino a nivel internacional, como así lo atestiguan y confirman cientos de especialistas, eruditos en arte, críticos y directores de museos, conocedores de su trayectoria y obra pictórica iniciada a la temprana edad de 13 años.

Además del alcalde cañicense, Miguel Domínguez, que le hizo entrega del título honorífico, el acto, celebrado en el salón regio del ayuntamiento, contó con la presencia del alcalde de Piedrahita (Ávila), Federico Martín Blanco; el secretario xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo; el diputado provincial de Cultura de la Diputación de Ávila, Eduardo Duque; José María Franco, doctor en Derecho y ex profesor de la Universidad estadounidense de Wisconsin, y Francisco Pablos, crítico de Arte, entre otros invitados. Y el profesor Gerardo Pérez Calero, Catedrático de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Hispalense (Sevilla), se adhirió al homenaje a través de un escrito lleno de afecto y elogios.

Un Diego emocionado, en declaraciones a este diario al final del acto, dijo sentirse muy halagado y agradecido por esta distinción. "Que a uno le hagan esto en vida da ánimo y fuerza para seguir trabajando, y saber que en el pueblo de uno le quieren es algo que llega al corazón", expresó.

Quienes tomaron la palabra, empezando por el alcalde cañicense, además de su gran calidad humana, glosaron su obra pictórica y escultórica representada en más de 150 museos de todo el mundo, así como su colección particular, que supera las 250 obras expuestas en más de 1000 metros cuadrados distribuidos en cinco pisos de su Casa Museo de la Praza Maior de A Cañiza, abierta al público desde el año 2007, y que a día de hoy constituye uno de los grandes reclamos turísticos y culturales del municipio.n