Diana Pino dice que sus vacas se asfixian al estar presas

nnnLos padres de Diana Pino, la joven empresaria de Baiña, propietaria de la explotación de ganado vacuno Cuatro Pinos en San Cosme de Arriba quieren que el peso de la ley recaiga sobre los comuneros que en los últimos años han hecho la vida imposible a su hija al no dejar que sus vacas pasten en el monte.

El detonante fue la denuncia interpuesta hace 15 días por el presidente de los comuneros de Baíña, Juan Domínguez, contra Pino por la reparación de un muro situado en su propiedad que se había derrumbado durante el invierno. “Es un asunto entre vecinos y el presidente de la Comunidad de Montes bajó personalmente a Baiona a interponer una denuncia contra mi hija, y lo hizo en nombre de la Comunidad de Montes. Me pregunto, ¿quién es él para tomarse esas atribuciones, sin celebrar previamente una asamblea que le autorice a denunciar en nombre de la Comunidad. Es lamentable lo que están haciendo con mi hija y no lo voy a consentir, explicó. Ese es el motivo por el que se han propuesto denunciar todas las irregularidades urbanísticas que observe en las fincas y viviendas del entorno.

De momento han interpuesto denuncia contra el Centro Cultural y contra las viviendas del presidente y el vicepresidente de la Comunidad de Montes. La próxima semana presentarán una nueva tanda de denuncias. La situación es delicada para muchas familias del entorno, que se han visto envueltos de súbito en una desagradable situación con la que no contaban.

El presidente de los comuneros Juan Domínguez, guarda silencio. Aseguró a este diario que por el momento prefieren mantenerse callados, en espera del resultado de la documentación que han presentado a través de su abogado tanto en el Concello, en el registro y en el juzgado. Respecto a la oleada de denuncias opina que los vecinos que cumplan la ley pueden estar tranquilos y si alguno tiene problema tendrá que resolverlo.

En cualquier caso, no están dispuestos a aceptar a Diana Pino en la sociedad con el argumento de que no es vecina de Baiña “Si han una sentencia, la recurre y sale nuevamente a nuestro favor, está claro. Como vamos a admitir, entonces a una persona que no es vecina de la parroquia?". Sostiene además, que el daño ya está hecho, porque cuando se interpone una denuncia la ley no permite retirarla pero en cualquier caso cree que la sangre no va a llegar al río.

Mientras tanto, Diana Pino no está cómoda con la situación creada por la intervención de sus progenitores. "Mis padres no han podido más con esta situación y fue mi madre la que presentó las denuncias.

La madre de Diana Pino tomó la iniciativa tras el ultimo episodio. "Cuando me llamó la policía la por la denuncia exploté y, ahora tengo una leve parálisis facial. Es la primera vez en mi vida que el estrés me sale por la cara. Cuando mi madre me vio así, me dijo que ya no lo soportaba y que como madre no iba a permitir que nadie más te pase por encima”.

Alegó que no es una situación agradable ni cómoda. " A mí no me gusta que nadie pierda su puesto de trabajo pero parece que es la única forma de frenar esta situación" .

Su padre, Ramón Pino alega que les asiste la razón y por eso no reniega de nada. Afirma que la explotación ganadera es una empresa y la están arruinando. "Diana es una empresaria y la están machacando a ella y a las vacas , que están encerradas, muriendo de asfixia"

Ramón Pino se mantiene firme. "Si yo estuviera, como ellos ilegal, estaría callado. Empezaron esta guerra ahora van a tener que aguantar las consecuencias. En su punto de mira está también el Ayuntamiento al que requirió "que se atengan a la ley porque si no lo hacen pueden prevaricar".

Por ultimo insistió en que es claramente un caso de machismo hacia Diana porque los demás vecinos que no son de Baíña pueden pastar las vacas en el monte comunal. .