Despierta en un coche en Tui sin recordar cómo llegó hasta allí

n n n La Guardia Civil investiga el posible abuso a una joven que fue encontrada en un monte dormida dentro de un coche. La chica había ido en aquella noche a una discoteca con un grupo de amigos y desapareció, momento en el que se alertó ya a la Guardia Civil. La joven apareció a la mañana siguiente diciendo que no recordaba nada y que se había despertado en un vehículo sin saber cómo había llegado hasta allí.

El grupo de amigos llegó a Tui en autobús el sábado pasado para ir a una discoteca de la localidad. Allí, en el transcurso de la noche la joven desapareció sin avisar a nadie, aunque no se dieron cuenta de que no estaba hasta que regresaron y no subió al autocar para volver a su casa.

La Guardia Civil activó los protocolos en caso de posibles abusos sexuales, que incluyen un informe médico que hasta el momento no es concluyente, ya que no encontró signos de violencia en la joven. Pese a todo, no se descarta ninguna línea de actuación.

En el mes de enero tres jóvenes, dos de ellas menores, fueron atendidas en centros sanitarios de Vigo con pérdida de memoria después de haber acudido a una fiesta de Reyes en Baiona. En aquella ocasión se habló de la posible utilización de sustancias como la denominada "burundanga" para anularles la voluntad. Esta droga, cuyo nombre oficial es escopolamina, lleva a la persona a un estado hipnótico e impide que después recuerde qué pasó durante el tiempo en que estuvo bajo sus efectos. Las pruebas que se llevaban a cabo para detectarla no suelen tener resultados al ser una sustancia de rápida asimilación por el organismo y que suele camuflarse detrás de otras como el alcohol. n