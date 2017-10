O Descenso do Miño, Festa Turística Galega

O Descenso Internacional do Miño vén de ser declarado Festa de Interese Turístico Galego. Así o aprobou o Consello da Xunta logo da solicitude realizada polo Concello de Tui, en pleno por unanimidade en marzo de 2016. O alcalde Carlos Vázquez Padín fixo unha valoración positiva do recoñecemento da “singularidade do Descenso Internacional do Miño” ao tempo que felicitou ao Club Kaiak Tudense coma organizadores. Tamén se congratulou de que “teñamos outro elemento en Tui do que presumir, que se une aos moitos que xa temos”. A directora Xeral de Turismo confirmaba esta mañá a boa nova ao concelleiro de Deportes, Andrés Urseira, quen salientou que este recoñecemento é posible “grazas ao bo facer do club Kaiak Tudense e a súa constancia ao longo de décadas” na organización desta proba.

A Xunta tivo en conta para esta declaración a antigüidade, singularidade e arraigamento popular desta proba deportiva. O Descenso Internacional do Miño celebrou o pasado mes de agosto a súa 46ª edición con record de participación reunindo a máis de 500 padeeiros. A esta proba deportiva competitiva, organizada polo Kayak Tudense, sumouse hai sete anos o Descenso Popular do Miño que dende a primeira edición reúne a centos de persoas, xunto á Romaría Popular na ribeira de Caldelas, e a Festa Gastronómica que ten lugar no remate da xornada no centro urbano combinando gastronomía e música. A conxunción de todas estas actividades deron un novo pulo a este evento, que coa declaración de Festa de Interese avanza de xeito importante na súa difusión, repercusión, e na promoción do río Miño como atractivo e valor turístico. As festas patronais de San Telmo xa tiñan a declaración. n