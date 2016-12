"Debemos transformar el casco urbano con varias calles y plazas peatonales"

El alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, aprovechó el último día laboral del año para valorar la gestión municipal del año 2016. El regidor reservó un espacio en su apretada agenda para repasar en este diario los principales avances y los retos que afronta en el nuevo año.

¿Qué ha sido lo mejor de 2016?

Lo más significativo es la aprobación del plan sectorial de A Pasaxe que tras más de medio siglo sin urbanizar, hoy tiene una cobertura legal. Por lo tanto es un hecho significativo para cualquier alcalde.

¿Que otros logros destacaría?

Este año se implantó la sede electrónica y estamos actualizando la base de datos de acuerdo con la Ley de Protección de Datos. Aprobamos inicialmente el reglamento de participación ciudadana que cambia el modelo de hacer política dando la palabra a los vecinos y que al mismo tiempo puedan participar de una manera más directa y activa en la vida política municipal.

¿Qué balance hace de los servicios?

La ordenanza de convivencia y medio ambiente salió adelante y se elaboró el pliego para la contratación del servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos que en breve saldrá a concurso, cuando llegue el informe del Consello Consultivo de la Xunta, que será a finales de enero.

¿Habrá O.R.A en Gondomar?

Cada vez que hay una iniciativa en este sentido y va a pleno, se nos dice que hay que hacer un estudio, hablar con los comerciantes y eso ya está hecho. Es obvio lo que opina cada uno. A veces hay que innovar empezando poco a poco antes de ir a más. No lo descarto, pero no quiero abrir una guerra ahora con este tema, aunque sería beneficioso para Gondomar. Hay quien cree que es por afán recaudatorio cuando no es para fastidiar sino beneficiar.

¿Cual es su prioridad este año?

Transformar el casco urbano. Mi objetivo es humanizar calles y plazas para hacerlas más transitables, más peatonales de forma que Gondomar se vea transformado. En 2017 arrancaremos con una primera peatonalización entre el centro de salud actual y la casa de la cultura para ir enganchando con la plaza del Concello y varias calles colindantes.

Como va el plan de humanizaciones?

La calle Emigrante está a punto de concluir. Tras las fiestas irá la humanización de Eduardo Iglesias. La idea es transformar el pueblo para hacerlo más cómodo, más accesible, donde la gente pueda disfrutar más del entorno. Gondomar está hecho para los coches. Cabe citar la presencia de badenes , que obligan a minorar la velocidad, en viales que circunvalan Gondomar pero no en las calles del casco urbano

¿Apuesta por priorizar a las personas?

Si. Queremos adherirnos al convenio de la ciudad de los niños ideado por Francesco Tonucci. Este sociólogo busca que los pueblos vuelvan a ser lugares de encuentro y las plazas ágoras de reunión de los ciudadanos. Se trata de que los niños puedan volver a jugar en la calle e ir solos a la escuela. Gondomar es un lugar que se presta a esta idea con su entorno. Gondomar tiene dos ríos y no disfruta de ellos ni nos aprovecha. Tenemos una zona muy delimitada que abarca desde a ponte das Animas hasta el acueducto do Bravo que forma una media luna que bordea todo el casco urbano en un tramo de dos kilómetros y medio de recorrido que también hay que humanizar para lograr un nuevo espacio de convivencia, integrarlo en el área deportiva de As Cercas y en el parque de A Coelleira.

¿Cree que sus vecinos valoran los cambios del último año?

Creo que si lo notan. Lo percibo en el ambiente, en la calle cuando me paran y me comentan lo que les gusta y lo que no. Se perdió crispación, enfrentamiento político y dejamos atrás la corrupción. Se ganó en dialogo, transparencia, participación, atención ciudadana, llegando a más a la gente.

¿Los funcionarios asumen su nuevo horario?

Este lunes se implantará. Habrá control de entrada y salida, se marcarán criterios de productividad objetiva individualizada y se hará una relación de puestos de trabajo. Hemos abierto el dialogo y las mesas de negociación con los sindicatos para crear y cubrir plazas vacantes. Las interinas saldrán a concurso. Se cubrirá también la de tesorero municipal . El día uno se incorpora un agente de Policia Local en comisión de servicio y a mediados de enero llegará otro y un oficial o inspector entrará en breve. Respecto a las de nueva creación, solicitamos a la Xunta que sea la Academia Galega de Seguridade quien realice la selección y convoque el tribunal y el proceso selectivo de aspirantes, delegándose por vez primera una competencia municipal en un organismo autonómico para que se haga de una manera más profesionalizada.