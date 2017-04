Cuenta atrás para una nueva 'Semana de la Ciencia'

La concejalía de Ensino, como en la primera edición, ha sido la encargada de organizar las distintas actividades que se van a desarrollar durante la segunda Semana de la Ciencia, dirigidas especialmente a escolares de todos los centros educativos de Ponteareas pero abiertas a todo el público en general.

Será un cartel amplio y diverso con pensado para “levar a Ciencia a toda a veciñanza, así como facer que o noso alumnado vexa a parte práctica e máis atractiva de distintas materias educativas do ámbito científico”, comenta la concejala, Cristina Fernández, avanzando que entre el 24 y el 29 de abril, "poderemos disfrutar do Museo Científico 'Ciencia en Movimento', dirixido ao alumnado de 6º de Primaria e 4º ESO".

Habrá conferencias a cargo de reconocidos científicos como Xerardo García Mera, Andrea F. Vilela, Bárbara Álvarez Besadio, Sergio Quiroga, "e o coñecido físico Jorge Mira Pérez". La “Feira das Ciencias” en las calles del entorno del Auditorio Reveriano Soutullo, "onde exporán inventos, proxectos e investigacións diversas o alumnado dos Colexios e Institutos. “Achégate á Ciencia” con diferentes experiencias científicas, delante del Concello. Y como novedad, este año se incorpora el Seminario para Profesorado “Achegamento da Ciencia á Ensinanza”, en la Biblioteca Municipal, con ponentes como J. Benito Vázquez Dorrío y Antonio Gregorio Montes, y abierto a todos los profesores no solo de Ponteareas sino de toda la comarca (inscripción hasta el 20 de abril). Así hasta llegar al sábado 29, a las siete de la tarde, jornada de clausura con la representación teatral de la obra 'Non toques os meus círculos', a cargo de Artello Teatro, en el Auditorio.

Cristina Fernández señala que este año "teremos a sorte de contar coa presentación de “Microcharlas” de alumnos/as de diferentes colexios antes do comenzo das conferencias, polo que convidamos a todos os pais e nais a achegarse ao Auditorio para presenciar estrea destes futuros científicos”.

Además, paralelo a todo o evento na vila, habrá distintas salidas educativas para el alumnado. Los de Bachillerato visitarán la empresa Ecocelta, productora de vermicompostaje; y los de Infantil del CRA 'A Picaraña', harán una excursión a Vigo para conocer el Museo do Mar .

“É moi importante en calquera actividade organizada dende a Concellería de Ensino, e moito máis na Semana das Ciencias, a colaboración e implicación do profesorado, equipas directivas dos Colexios e Institutos e tamén do alumnado voluntario", explica Cristina Fernández Davila.

Así, "todas as ideas e actividades a desenvolver foron propostas en distintas reunións nas que mediante consenso foise creando o cronograma desta segunda Semana da Ciencia, que agardamos teña polo menos o mesmo éxito que a primeira do ano 2016”, concluye la concejala ponteareana.

El concello decorado por el 14 de abril

Un juego de luces con los colores de la bandera republicana -rojo, amarillo y morado-, que desde hace dos noche adornan la fachada y la escalinata central de la Casa do Concello de Ponteareas, están causando asombro en unos, estupor en otros, y enfados en algunos ponteareanos.