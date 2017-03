O Corredor do Morrazo rexistrará esta tarde un corte de tráfico

O tráfico desviarase, entre as 16.00 e as 19.00 horas, aínda que se fará o posible para que a duración do corte sexa a menor posible.



En función do resultado dos traballos programados para hoxe, avaliarase a necesidade de realizar un novo corte o vindeiro xoves, día 23. Estas voaduras do treito 2 son as últimas programadas ata despois da Semana Santa. No treito 1 xa se realizaron todas as voaduras necesarias.



Os cambios está establecidos do seguinte xeito: en sentido Cangas-Vigo, o tráfico desvíase polo enlace de Meira-Marín pola estrada EP-1102 ata a PO-551 e no sentido Vigo-Cangas, desvíase no enlace de Rande pola PO-551.

A Autovía do Morrazo é a maior obra viaria que ten actualmente a Xunta en execución, con obras nos treitos 1 e 2 e o treito 3 en proceso de contratación, supoñendo un investimento total de 54 millóns de euros.