Convenio 'transitorio' para el servicio de recogida de basura

El personal de FCC, empresa subsidiaria del servicio de limpieza y recogida de basura en Ponteareas, ratifica el preacuerdo alcanzado el pasado jueves, 10 de noviembre, entre la patronal y la CIG. Un acuerdo calificado de "transitorio", que pone fin a las discrepancias en la aplicación de los salarios acordados en el año 2015, tras una huelga de cuatro jornadas (coincidiendo con la víspera de la celebración del Corpus).

Con la firma entre las partes, se llega a una “solución transitoria” en la que la empresa asume la interpretación de la central sindical "no tocanta ás táboas salariais de 2015". Así, ambas partes, contemplan este acuerdo como “transitorio”, en aras de superar la situación de parálisis en la negociación, y consideran “pechado” el proceso.

El documento firmado y refrendado por la asamblea de trabajadores/as, el día 11 de noviembre, recoge idénticas condiciones laborales de aplicación para 2015 que las referentes al texto de 2014. Actualizándose las tablas salariales -sobre las que había discrepancia-, quedando absorbido y compensado el anticipo a cuenta del convenio, abonado en el periodo de junio a diciembre de 2015, por las cantidades de 27,50 euros/mes, a las que se añadiría el 25% del salario base en plus de toxicidad y nocturnidad. Lo ya abonado desde el 1 de enero de 2016 por este mismo concepto de anticipo a cuenta del convenio, será absorbido y compensado por las cantidades ya expuestas. A este respecto, la empresa abonará la nómina de noviembro a las diferencias salariales devendadas en este sentido, desde el 1 de enro del presente año.

Y en referencia a 2016, se acordó abonar al personal, en concepto de anticipo de salario base a cuenta del convenio, la cantidad mensual de 32,5 euros, que se sumará también a las pagas de marzo, verano y Navidad. Esta cantidad se incrementa en un 25% en aplicación de los porcentajes correspondientes al plus tóxico, penoso, de peligrosidad y nocturnidad. Y además, según lo acordado, se abonarán los atrasos con carácter retroactivo a 1 de enro 2016, en la nómina de noviembre, que se pagará en diciembre.

La parte social, se compromete a dar por satisfechas las pretensiones expuestas en la demanda presentada el pasado 27 de junio, ante el Juzgado de lo Social nº5 deVigo, así como a presentar el desistimento de la misma.