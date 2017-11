La contaminación de lindano supera 100 veces la referencia

n n n Se había avisado desde un principio nada más encontrarse restos de lindano en unas obras de saneamiento en el lugar de Contrasto, en la parroquia porriñesa de Torneiros: no era recomendable utilizar el agua de la traída y sobre todo de los pozos, hasta tener los resultados de la analítica de Sanidade, ni para beber, ni cocinar ni para regar -incluidos los huertos-, para prevenir cualquier contaminación en verduras y hortalizas. Es más, el sábado 28 de octubre, siguiendo órdenes de la alcaldía, agentes de la Policía Local hablaron con todos y cada uno de los vecinos de la zona -tanto los que tienen pozo como los que se sirven de agua de la traída-, informándoles en ese momento, siguiendo las recomendaciones de la consellería de Sanidade, “que por precaución no consumiesen agua para beber y cocinar hasta tener constancia de los resultados de los análisis", y comprometiéndose a tenerles informados en todo momento.

A tenor de lo prometido, los concejales de Medio Ambiente, Marcelino Coto, y de Seguridade, Lourdes Moure, junto al jefe de la Policía Local, Daniel Rodríguez, se reunieron este lunes con las 75 familias de la zona de O Contrasto que pueden verse afectadas por los restos de lindano hallados en la obra, para informarles de los resultados de los análisis de tierras realizados por técnicos de la Xunta, como organismo competente. Resultado que comunicó al Concello de Porriño la propia jefa territorial de Sanidade, y que indican “valores muy altos de contaminación que superan en más de 100 veces los índices de referencia”.

Análitica -tal y como informó Coto a los vecinos-, que no tiene nada que ver con la de las muestras de agua, que se conocerán en breve, asegurando que aquellas casas que se abastezcan del agua de la traída “no tienen riesgo alguno”, ya que no hay filtraciones de lindano en la red de suministro. Y pidió a los vecinos de las 13 viviendas de la zona de obras que solo disponen de agua de pozo, que no la utilicen “para beber ni cocinar” y que no consuman productos de huerta cultivados en la zona”.n